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娛樂

【開箱】《大師級愛情》著名指揮家的矛盾

【明報專訊】《失戀自作業》男星畢利谷巴（Bradley Cooper）首次自導自演的《星夢情深》，全球大收4.36億美元，更獲奧斯卡8項提名；相隔5年，他再接再厲，交出自編自導自演新片《大師級愛情》（Maestro），不過這次在美國少數戲院放映後，上月20日移師影視串流平台Netflix播放，票房難跟《星》片相比，卻再次獲得影評人青睞，不但入選美國電影學院（AFI）及國家影評學會（NBR）的年度十優電影，更獲金球獎最佳電影、導演及男女主角提名，總算對得起有份監製的兩名金像導演馬田史高西斯（Martin Scorsese）和史提芬史匹堡（Steven Spielberg）。

集中描述夫妻關係

傳記片難拍在於兩小時的電影怎樣涵蓋漫長一生，尤其像《大師級愛情》的主角伯恩斯坦（Leonard Bernstein），既擅長作曲，又是首名美國出生而能蜚聲國際的指揮家，所以只能取捨。片中雖然也有關他音樂成就的部分，劇本重點卻放在伯恩斯坦跟演員妻子費莉西亞蒙塔雷格（Felicia Cohn Montealegre）的複雜關係。

電影透過字幕呈現伯恩斯坦的說話，「藝術作品目的，不在解決問題，而是激發討論，其核心意義，存在於相互矛盾的答案之中」。「矛盾」正是此片的關鍵主題，就在第一幕，晚年的伯恩斯坦受訪後，畫面由彩色轉為黑白，回到1943年，睡在男伴身邊的伯恩斯坦接到來電，紐約愛樂團指揮Bruno Walter生病，他臨危受命踏上舞台，大受歡迎並一戰成名。然後在一個派對上結識了女演員費莉西亞，兩人一見鍾情，婚後誕下3名子女，生活看似幸福美滿。

片中一開始已告訴觀衆伯恩斯坦親近男色，另一方面又愛上費莉西亞；他既想創作出經典古典樂，同時又寫下像《西城故事》（West Side Story）般的百老匯音樂劇經典。無論感情還是事業，都處於兩端的拉鋸中；這部傳記片不止關於伯恩斯坦，費莉西亞才是真正靈魂。她是大師的妻子、子女的母親，還是他的心靈歸屬和依靠。費莉西亞看着他的放縱生活，繼續跟男伴出雙入對，兩人漸行漸遠，就在一個感恩節的晚上，再次爭吵，費莉西亞指伯恩斯坦心中有恨，長此下去，他最終只會孤獨死去。兩人沒有離婚，卻曾分道揚鑣，各自生活。直到伯恩斯坦在英國伊利大教堂指揮馬勒的《復活交響曲》，這是其重大演出；演奏完畢看到費莉西亞的身影，兩人和好如初，心中無恨。可是好景不常，費莉西亞的乳癌已轉移到肺部，餘下的日子不多。電影最後回到起初伯恩斯坦接受訪問，提及仍非常想念太太，想起她說過，「如果夏日不在你心中吟唱，那麽你心中已經沒有歌聲，如果你心中已經沒有歌聲，那麽你就無法創作音樂」。

《大師級愛情》黑白片段的部分不多，就是伯恩斯坦成名，與費莉西亞相識到組成家庭、子女出生的時光；反而彩色部分，都是比較苦澀的段落，譬如兩人爭執、患病、死亡及衰老。

畢利谷巴導演執三攤

據報要把伯恩斯坦故事搬上大銀幕，最初是馬田史高西斯的主意，其後交到史匹堡手上，當時後者已鎖定由畢利谷巴扮演伯恩斯坦，所以他花了6年時間學習指揮。當史匹堡忙於籌備重拍《西城故事》，本身是古典音樂迷的畢利立刻自薦執導。其時《星夢情深》還沒上映，畢利邀請史匹堡和《大師級愛情》的編劇佐斯辛亞（Josh Singer）看試片，如果認為及格，再考慮讓他當導演，結果史匹堡開綠燈，並退任監製。佐斯辛亞自言看罷《星》片心情複雜，一方面覺得自己的新劇本找到一個好導演；另一方面，他另一擔任編劇的《登月第一人》安排在《星》片之後上映，看來會受到威脅。

其實，《大師級愛情》上映前受到批評，指特技化妝過於強調伯恩斯坦的猶太人鼻子，看來太誇張，不過伯恩斯坦的子女認為無問題，更稱畢利谷巴是演他們父親的不二之選。此片的日裔特技化妝師辻一弘，先後憑《黑暗對峙》和《爆炸性醜聞》兩奪奧斯卡最佳化妝及髮型，大有機會再次入圍。

另外，飾演費莉西亞的《超犀女王》嘉莉慕萊根（Carey Mulligan），演出比畢利谷巴更精彩和搶鏡，尤其講述她患病後勉強見訪客，到他們離去後迅即崩潰，可說是其從影以來代表作。現年38歲的嘉莉過去兩度獲奧斯卡最佳女主角提名，可會第三度入圍並勝出？大可拭目以待。

相關字詞﹕辻一弘， 嘉莉慕萊根 畢利谷巴 影視串流平台Netflix 大師級愛情

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