《戀人》奪9獎MBC大贏家 南宮民大熱摘演技大獎

文：蘇珮欣

MBC電視台前晚在首爾上巖洞舉行演技大獎頒獎禮。《犬系戀人》朴圭瑛與《拜託了冰箱》金聖柱擔任司儀。

古裝劇《戀人》講述一對男女因戰亂而分離的故事，主角南宮民大熱拿下至高榮譽演技大獎，他曾於2021年憑《黑色太陽》獲頒同一獎項，再得此獎的南宮民致謝時說：「若問我什麼時候最幸福，我覺得睡個好覺、有充足時間看劇本，在拍攝現場導演給我指示時最幸福。」他又謂拍檔安恩珍不是後輩，而是好同事，「她在我累的時候，依然堅定不移給我真誠的眼神，我真的很依賴她」。南宮民稱對於演戲，從不掉以輕心，比起拿起獎盃，在寒風中辛苦地拍出有型的畫面更開心，會全力以赴做個好演員。

李世榮拖「新歡」示威

《戀人》拿下最佳劇集、女主角、熒幕情侶、角色、男配角及男女新人，合共9獎，成為大贏家。安恩珍與《烈女朴氏契約結婚傳》李世榮一同獲頒最佳女主角，首度摘視后的安恩珍致謝辭，第一句便以劇中名字說「吉彩來了」，獲全場拍掌歡呼。她表示拿到《戀人》劇本時，一直很苦惱，還想逃亡，「因為劇本太好了，擔心自己會搞垮部劇」。安恩珍自言現在愛上演戲，會一直演到老。她還與南宮民一起拿下最佳熒幕情侶獎，據悉二人得票率72.6%，實至名歸。《朝鮮律師》禹棹奐贏得最佳男主角。

《烈女朴氏契約結婚傳》李世榮與裴仁赫雖然失落最佳熒幕情侶，二人卻成為焦點，事緣頒獎前訪問李世榮有否信心得獎，她表示前年與俊昊憑《衣袖紅鑲邊》奪最佳熒幕情侶獎，「但我現在跟另一男人結婚了！」說罷即與身旁的裴仁赫牽手「示威」，男方也忍不住哈哈大笑。

李鍾碩任頒獎嘉賓提去年認愛

前晚另一焦點是擔任頒獎嘉賓的《律戰江湖》李鍾碩，去年拿下至高榮譽大獎後，在台上發表「愛的宣言」，暗示與《德魯納酒店》IU拍拖。前晚李鍾碩表示獲獎一年，當時緊張的感覺還歷歷在目，又指過去一年沉澱自己，2024年會以真誠的演技與觀眾見面。MBC前晚還首度公開金南珠與車銀優合演新劇《Wonderful World》的30秒預告片，預計3月開播。該劇講述金南珠的兒子被殺害後，親自對付殺人犯。

《RM》劉在錫代池石鎮領獎

另一方面，SBS電視台前晚舉行演藝大獎頒獎禮，長壽綜藝節目《Running Man》獲頒最搶鏡、最高瀏覽量、年度節目等3獎，池石鎮還拿下製作人大獎，他早前宣布因病停工，前晚未有現身，由拍檔劉在錫代領。劉在錫在台上即時致電池石鎮，後者表示正在家中收看直播，很可惜未能出席，得到一眾製作人認同，十分感謝。