【娛樂場】《妳不是她》港女配渣男 馮盈盈丁子朗被彈外形不合襯

車禍後變「趣味情人」

《妳不是她》講述長不大兼冇擔帶的林信（丁子朗飾），與生活有規律兼做事認真嚴謹的夏莉（馮盈盈飾）拍拖兼同居3年，雖然明知性格不合且不再熱戀，但二人均選擇默默忍受。直到林信被夏莉發現暗地胡亂花掉20多萬，加上背着她與火辣美女同車，二人為此激烈爭執鬧分手，混亂間發生嚴重車禍。

他們大難不死，夏莉自此性情大變，由「苦悶情人」變身「趣味情人」，除任勞任怨兼服侍周到，又玩得、talk得兼識拆彈。各種迹象均顯示夏莉相當有可疑，林信久而久之亦覺得枕邊人漸趨陌生，最終林信發現夏莉一個驚天大秘密，令二人戀情面臨真正考驗。

馮盈盈說話方式似機械人

《妳不是她》播出一周，惹來網民不少負評，大彈29歲馮盈盈外形成熟，跟26歲丁子朗演情侶不合襯，難以投入二人的甜蜜感情戲。又指兩人演技不佳，劇情拖長沉悶，部分又不合理，像車禍後，林信沒有懷疑夏莉為何飛出車外卻未有受傷。有覺得馮盈盈的演繹與說話方式，令人有看李佳芯主演無綫劇《智能愛人》的機械人感覺；不過亦有讚馮盈盈演打得又睇得的夏莉有驚喜。

《妳不是她》是陳萍升任監製後首部作品，她曾參與製作《白色強人》系列，表示鎖定馮盈盈做女主角因她夠「港女」，「我想拍一部有香港味道的劇集，馮盈盈在我心目中好代表到『港女』，加上外在條件，覺得她是男士們不介意拍一次拖的女朋友類型」。丁子朗角色滑頭、口花、貪玩又胡亂花錢，符合「激死女友系列」男友，她稱丁子朗算是不二之選，「佢有嗰種幾跩都好，但大家會嬲佢唔落，好carry到林信嘅特質」。

期待睇羅蘭胡楓演「遲暮戀」

網民期待《妳不是她》其他角色的各種愛情線發展，包括被封「最年長熒幕CP」羅蘭與胡楓的「遲暮戀」，羅蘭飾演林信嫲嫲月英，排除世俗眼光追求老人院院友琛伯（胡楓飾），有不少甜蜜互動；還有車婉婉與林景程上演「女尊男卑」辦公室戀愛，以及姚嘉妮演的女強人被下屬張頴康傾慕等。

《妳不是她》

逢周一至五晚8時半 翡翠台播映