陳子聰術後康復理想 毋須用尿袋 何超儀籌備今夏開騷預老公上台

超儀透露老公陳子聰早前在美國做手術好成功，「真係飲得杯落，老公已經好番，現在在家睇電視。今次封了舊的造口，再開新造口，不需再用尿袋。佢乜都醫好晒，差少少手尾，4月再去美國做多一次手術，封埋新造口就完成」。陳子聰已回港並可以走路，她說：「他好開心，行過數次超級市場，加上性格開朗、樂觀、親切，大家都很惜他，不似我會緊張鬧人。」她的生日願望是大家都身壯力健，沒健康身體什麼也做不來。

下令不許老公舉重

超儀表示陳子聰今次手術做了17小時，老公入手術室後，她很擔心，醫院有顯示牌，讓家人知道進度，不用她不停敲門查問。陳子聰手術後有什麼地方要注意？她說：「有些動作不可以做，例如舉重嘢，以後都唔畀做，邊個夠薑叫佢做，我即刻揼佢。」她稱老公手術後瘦了，現時已長回一點肉，只是手臂不能拿重物，難鍛煉肌肉，要谷肥他，多食牛肉和羊肉，不可以食肥膩食物和海鮮。放下心頭大石的超儀已復工，正籌備今年夏天舉行演唱會，並笑說：「已預他上台，他唔上台就唔畀廿四味上台。」

鍾卓穎獻唱梅姐歌曲感壓力

同場還有《全民造星IV》鍾卓穎（Ash）與《中年好聲音》丁文俊，Ash獻唱梅姐《壞女孩》、《妖女》和《淑女》，她自小被爸爸薰陶愛上梅姐的歌曲，「之前睇完王丹妮主演的電影《梅艷芳》，梅姐舞台感染力真的很厲害。首次公開唱梅姐的歌很大壓力，上台5分鐘，要好好把握和享受」。Ash透露4月會與ViuTV節目《P1X3L 5G上台計劃》拍檔在麥花臣場館開騷。丁文俊演繹《心債》和《裝飾的眼淚》，首次跟管弦樂團合作感到很有氣勢，希望再有合作機會。

記者：柯美

攝影：劉永銳

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