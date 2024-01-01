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娛樂

歌曲有「念」 成樂迷黑暗中的光 陳蕾「向死而生」 善用創作撫慰人心

【明報專訊】踏入2024年，陳蕾要放異彩，3月迎來首個紅館演唱會。2009年，她由廣州到香港參加亞視首屆歌唱選秀節目《亞洲星光大道》獲第4名；今年出道15年，儘管身邊人在追趕跑跳碰爭取機會，她則跟隨自己節奏前行，獨特一面贏得樂迷支持。在紛亂的世界與不可抗力的事情中迎2024年，陳蕾說隨遇而安、活在當下，以「向死而生」的心態生活，「每日都覺得自己在倒數，會更珍惜並懂得如何對待這世界。最近我的口頭禪：『唔計』，有些事情自己盡力了，但未必做得好，咪『唔計，下次做好啲先計』」。

記者：唐嘉晞

攝影：劉永銳

陳蕾透露從一封歌迷信啟發今次紅館演唱會取名《念》，「今年我出了3首歌《窮人的薔薇》、《伸縮自如的愛》與《神的不在場證明》，是關於日本動漫《Hunter X Hunter》（全職獵人），這動漫中『念』是重要元素。後來輾轉從朋友手中收到一封歌迷手寫信，對方也是唱作歌手，信中形容我的歌曲有『念』，是很大能量。這是我聽過對我的歌曲最高的讚美，聯想到舉行演唱會，那個形容詞可以囊括我的歌曲？『念』能表達一切。我的歌注入個人經歷、想法與能量，是有念的」。

不因場地大小 改變表演模式

以15年時間達成不少歌手的目標登紅館，路途不算近，中間經歷崎嶇路段，但也不算遠，正如陳蕾說：「我覺得幸運，若以紅館為目標，可能有人是行不到的。對我而言，紅館是bonus，沒多想遠或近，時機到而我又準備好，就是最好的安排。」相比上次2021年於麥花臣舉行個人演唱會，她說：「我唔會因為場地大細而改變很多，要以最好方式呈現我的歌曲，所以在視像、燈光與聲音等各方面有更大期待，由幕後團隊幫助我的表演再昇華。我不會因為場地大了而逼自己做不一樣的表演，例如跳舞，我要最firm狀態表演，要跟樂隊多交流，rock啲，他們就是最好的dancer。」

愛看歌迷信 喜獲封「樂壇社工」

陳蕾喜歡收歌迷的手寫信，這是支持她繼續創作的動力，當她需要鼓勵時便會看歌迷信，「這些信提醒我的歌曲曾給人力量，自己也充滿力量，這就是『念』。發覺我的歌迷不少是經歷低潮，接觸到我的音樂而獲力量，可能我的音樂特質是吸引在邊緣掙扎的人。也收過不少信內容提到曾想輕生，因為我的音樂得到開解，聽聞我多了個稱號『樂壇社工』，我好開心㗎，社工唔易做，要先照顧好自己，才有餘力去聆聽、幫助別人。我沒太多煩惱，有餘力聽與開解別人的煩惱，或將之跟我的價值觀融為一體寫歌，是一個循環」。

知足常樂 沒有煩惱

在現實世界敢說自己沒太多煩惱，陳蕾說：「主要是我『知足』，煩惱來自對未來的恐懼與害怕失去，我入行10多年，一開始時什麼也沒有，所以不會怕失去什麼。只要捉緊這刻、懂得珍惜，自然沒有煩惱。」

「相信一切是最好的安排」是陳蕾的座右銘也是她的成名歌曲名稱，「我袋住呢句說話，無論好與壞的事情，冥冥中自有安排，相信每件糟糕事情，也有好的一面。例如自己最不捨的人離開，教懂我珍惜或學習獨立」。

忠於自己 懶理別人讚或彈

被指是「悲觀中的樂觀」，她不認同，「我會形容是黑暗中一點光，黑暗是環境、悲觀是心境，黑暗中的事情不似預期，但心境可以光明」。陳蕾也有不是能量滿滿的時候，她笑說：「我會攰，有時會跌watt，這時候我會睇歌迷信或聽自己的歌，會讚自己：『你都幾叻喎！』這不是一朝一夕練成的，我花了幾年時間去吸收，多看書，原來正念思考是可以鍛煉的，我是後天的努力。」

身為公眾人物面對Haters，有人以懶理負評去處理，陳蕾採取讚或彈也不理會，覺得若靠別人的讚美為力量，難保有日全部負評，所以她習慣聽自己的聲音，多過外界的褒貶。

打機好勝要第一 爭獎則佛系

陳蕾自認好勝，打機要爭第一，幸好音樂沒有勝負之分，所以沒有勾起她的好勝心在樂壇爭獎。問頒獎禮的女歌手金銀銅獎爭唔爭？她說：「都係某個機構的獎項，可以好小事，亦可以視為好大件事，都係一句：『自己頒金銀銅邊個獎畀自己？』這樣才不容易倒下來。」

10年前陳蕾接受亞視節目《星動亞洲》訪問時，承諾繼續追尋音樂夢想，10年後，問她追到什麼？她說：「追到一班陳蕾的歌迷，追到音樂的自信心。創作人好容易質疑自己的作品，現在有能力判斷我的作品好唔好，令自己感動，亦會proud of寫了一句好歌詞。新一年我想寫多些開心歌，有好多說話想在歌曲表達，只要多跟人溝通與睇新聞，有很多題材。（睇新聞會否影響心情？）自己控制心情，我會保持平靜的心。」

髮型：Cliff @ Myos

化妝：Angel Mok

服裝：initial

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