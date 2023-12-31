【開箱】《亂世微光》 二戰無名英雄拯救猶太人

老闆藏閣樓 秘書張羅物資

《亂世微光》根據真人真事改編，以Anne Frank父親Otto的秘書Miep為主角；故事開首Miep沒什麽人生目標，愛跟朋友Tess到酒吧跳舞飲酒，連收養家庭的父母也擔心，並提議她與沒血緣關係的哥哥Casmir結婚，迫使Miep努力找工作，獨立生活。經介紹得到猶太商人Otto Frank聘請為秘書，兩人關係亦師亦友。Miep見工時自揭身世，打動了對方。Miep原籍奧地利，小時候體弱多病，一戰後家裏無力撫養，最終被荷蘭的好心家庭收養。Otto亦向她交心，稱本來在德國居住，但納粹趕絕猶太人，遂跟妻子Edith及女兒Margot和Anne遷居荷蘭。可惜沒多久德國納粹佔領荷蘭，Otto決定與妻女躲藏在閣樓，這就是後來Anne寫出《安妮日記》（The Diary of a Young Girl）的地方。

Anne Frank的故事家喻戶曉，《安妮日記》更是很多地方的學校教材，觀衆都知道《亂世微光》將會哀傷結局，但全劇要歌頌的是像Miep般，洋溢生命力又見義勇為的無名英雄，即使只是鐵蹄下的螻蟻，依然選擇捨身取義。此劇很聰明，開首沒多久便是Margot收到通知要進集中營，Miep要帶Margot衝過納粹關卡，再到Otto的公司閣樓躲起來，但在關卡要檢查身分證，Margot甫見納粹軍人已害怕得想立刻掉頭走。此時Miep一邊安撫Margot必須冷靜及裝作若無其事，一邊以急智誘導Margot邊踩單車邊跟她說笑，當經過關卡時笑稱趕上班，納粹軍人也不防有詐，輕易讓兩個年輕女孩離開。這一幕雖短，但拍出緊張感，也抓緊觀衆注意力，想知道她們過了關卡後的發展，此時才交代Miep的背景，包括跟Otto的見工過程，剛上班遇到的挫折，譬如明明是秘書，但每天Otto只交給她一袋水果，要其嘗試製作果醬。後來才知道Otto此舉不是要留難Miep，相反很多顧客會來電詢問製作果醬的方法，他希望Miep能圓滿解答顧客的問題，所以才會訓練她。短短一幕交代了兩人個性，以及如何建立互相信任的關係，也為後來Otto一家躲到閣樓後，Miep為他們跑腿而鋪路。

女主角搶鏡 現實中享百歲高壽

Miep直率善良，充滿活力，在酒吧邂逅任職社工的Jan，有眼緣即主動請飲酒搭訕，毫無一般女性的忸怩，可是交談過後發現對方只談卡夫卡，又好像顯得很沒趣，於是藉機溜走，但緣分還是把兩人牽引一起，而且兩人同樣正直熱血，都會幫助身邊的猶太人；Jan暗中加入了地下抵抗軍，Miep則替Otto打理生意，安排物資，後來更央求對方收留另一猶太人牙醫。

《亂世微光》由《醫人當自強》夫妻檔東尼佩倫（Tony Phelan）和鍾里達（Joan Rater）創作，寫人物出色外，演員也是相得益彰的重要一環；扮演Miep的貝兒寶莉（Bel Powley）拍過電影《皇家公主出走記》與劇集《晨早直播室》，雖不漂亮卻在所有角色之中突圍而出，甚為搶鏡。《浴血黑幫》祖高爾（Joe Cole）飾演Miep丈夫Jan，也沒給貝兒寶莉比下去，講述他被上司召見，以為要被「炒魷」，怎料是邀請他加入抵抗軍，由緊張萬分到放鬆傻笑，掌握瞬間表情變化。《焦點追擊》男星利夫舒華伯（Liev Schreiber）扮禿頭演Otto，更幾乎認不出本來面目。

Otto一家後來被揭發躲藏在閣樓，送進集中營，戰後只有Otto一人生還，Miep把一直保存Anne所寫的日記交到他手，日後出版成書。現實中的Miep活到百歲高壽，2010年逝世，她戰後經常鼓勵他人值得為更好的世界而奮鬥，「即使是平凡的秘書或家庭主婦或青少年，也能在漆黑的房間亮起微小的光」。