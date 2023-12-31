《王之國》俊昊APAN贏5獎

有線頻道tvN《小女子》撼低Netflix《黑暗榮耀》、Disney+《Moving：超異能族》、MBC《戀人》及JTBC《財閥家的小兒子》，贏得最佳劇集。《黑暗榮耀》獲8項提名，結果只有廉惠蘭拿下女子演技獎。《賭命為王》奪最佳劇本；《Moving：超異能族》朴仁濟及朴允書捧走最佳導演。

今年中篇劇最優秀男女主角競爭激烈，各有8名候選人，最終《Moving：超異能族》柳承龍及《車貞淑醫生》嚴正花勝出，前者未有現身，嚴正花領獎時哽咽表示為所有演員及觀眾獲得平和、舒暢的心而祈禱。