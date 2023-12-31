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娛樂

《王之國》俊昊APAN贏5獎

【明報專訊】表揚過去一年優秀韓劇及演員的第9屆APAN Star頒獎禮，昨晚在首爾東大門DDP舉行。《衣袖紅鑲邊》男星俊昊憑《歡迎來到王之國》拿下人氣獎、國際明星、最佳角色、最佳情侶，以及至高榮譽大獎，合共5獎成為大贏家。俊昊在台上表示沒有想過得到至高榮譽大獎，非常感謝大會，「《歡迎來到王之國》是一齣讓觀眾不用想太多、開心觀看的劇集，為了帶給觀眾快樂，台前幕後均很努力，我是代表他們得到這個獎。」俊昊稱一直努力透過電視劇為觀眾帶來幸福，並不忘感謝拍檔潤娥及經理人。

有線頻道tvN《小女子》撼低Netflix《黑暗榮耀》、Disney+《Moving：超異能族》、MBC《戀人》及JTBC《財閥家的小兒子》，贏得最佳劇集。《黑暗榮耀》獲8項提名，結果只有廉惠蘭拿下女子演技獎。《賭命為王》奪最佳劇本；《Moving：超異能族》朴仁濟及朴允書捧走最佳導演。

今年中篇劇最優秀男女主角競爭激烈，各有8名候選人，最終《Moving：超異能族》柳承龍及《車貞淑醫生》嚴正花勝出，前者未有現身，嚴正花領獎時哽咽表示為所有演員及觀眾獲得平和、舒暢的心而祈禱。

相關字詞﹕歡迎來到王之國 俊昊 APAN Star頒獎禮

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