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娛樂

【娛樂場】葉偉信電影回顧展 重映黎淑賢代表作《生化壽屍》

【明報專訊】葉偉信憑執導電影《殺破狼》系列與《葉問》系列廣為觀眾認識，他自1985年加入新藝城開始幕後工作，由場記做起，到擔任導演、編劇與監製。「香港電影評論學會」主辦「爆裂小念頭──葉偉信電影回顧展」，精選10部葉偉信的電影於2024年1至2月放映，包括《旺角風雲》、《迴轉壽屍》、《誤人子弟》、《生化壽屍》、《爆裂刑警》、《朱麗葉與梁山伯》、《5個嚇鬼的少年》、《導火線》、《葉問》與《殺破狼．貪狼》，分別在百老匯電影中心與Premiere Elements放映；當中《旺角風雲》會安排網上免費放映，觀眾需要先網上登記。部分場次邀得不同講者出席映後分享會，包括導演葉偉信親身與觀眾交流。

鬼才逆線思維 作品出其不意

「香港電影評論學會」社交平台介紹回顧展，形容葉偉信是香港電影鬼才，出身於主流電影工業卻從不受成規所限，他的作品逆線思維、出其不意，擅於從荒謬處境突顯人性，以輕鬆腔調述說深沉情感，在凌厲動作之間滲進真情實感，「其非反其道而行不可的叛逆，見於貫徹始終的offbeat冷幽默，底蘊是對現實的批判，更是應對無常的反射動作。是次回顧展精選的10部電影，正好重看他橫跨不同類型展現的創意」。

1月20日先放映吳鎮宇與古天樂主演的《爆裂刑警》與陳小春、李燦森、張錦程、湯盈盈、黎耀祥、黎淑賢主演的《生化壽屍》。葉偉信以喜劇與浪漫元素跳出警匪片窠臼，《爆裂刑警》書寫5個男女的萍水相逢，他們的日常、過去和遺憾，超越血緣的親情，使人感受到理解和信任，在無常際遇中保持生活樂趣。臨末「最後晚餐」乃神來之筆，導演對懸疑、嚴肅與荒誕的情緒轉換流暢自如。

資源有限 睇餸食飯

1998年《生化壽屍》是葉偉信早期一齣低成本cult片代表作。全片在北角新時代廣場拍攝，成經典場景。電影名義上向西方喪屍片取經，奈何資源有限，只能睇餸食飯，劍走偏鋒，封閉小商場搖身一變成屍殺死場，玩出新意思。一班角色性格突出，對白抵死啜核，借鑑電玩遊戲《生化危機》令影片形式更豐富。黎耀祥演「爛牙駒」與演駒嫂的黎淑賢令人印象深刻，一同與陳小春等人在商場中對抗突如其來的喪屍。劇本不拘一格，後現代古惑仔搭上災難敘事，過程充滿黑色幽默，炮製別具市井風味的「港式壽屍」。

葉偉信與編劇鄒凱光將出席1月27日《朱麗葉與梁山伯》映後會，1月28日《殺破狼．貪狼》映後談，他會聯同電影編劇梁禮彥與卓亦謙出席。另外，1月21日《5個嚇鬼的少年》編劇郭子健會主持分享會，2月4日《生化壽屍》邀得導演鄭保瑞跟觀眾交流。

「爆裂小念頭──葉偉信電影回顧展」

時間：2024年1月20日至2月4日

放映戲院：百老匯電影中心、PREMIERE ELEMENTS

票價：港95元

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