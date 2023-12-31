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林盛斌被冒名開投資群組 朋友家屬損失300萬

【明報專訊】無綫節目《東張西望》前晚播出騙徒冒名名人投資騙局，林盛斌（Bob）朋友被騙損失300萬元。Bob接受電話訪問稱知道身分被盜用，就有關投資騙局已多次澄清，發嚴正聲明並報案。

受害人陳先生向《東張》求助，稱家人在網上看到Bob分享投資短片，因而加入投資群組，被游說轉用該投資公司的手機應用程式。受害人家人先在網上查閱有關投資公司資料，公司地址在中環國際金融中心（IFC），初試小額買新股獲利，後來又抽新股，金額加碼至300萬元，直至有一次獲通知抽中新股要投資1400萬而起疑。

陳生家人想取回之前的300萬資金，被指違規要罰39萬。他們親身到該公司位於IFC的寫字樓，原來該公司也是被冒認，之前已有其他受害人上門追討。陳生事後聯絡Bob，通知他被人冒名行騙，Bob無奈稱早已多次在社交平台提醒網民，自己沒有開投資群組。

Bob受訪時稱曾發聲明以正視聽，最恐怖是有騙徒利用他的聲明，繼續冒認他開群組，騙徒不單盜用他的照片，還以他的YouTube頻道曾提及財務管理的片段，cap了其中20秒將之變成勸人加入投資群組。昨日Bob在社交平台分享《東張》片段，留言：「請各位必須小心謹慎，市道唔好，真係有好多騙徒老千。」

娛樂組

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