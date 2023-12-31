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娛樂

「百變歌后」逝世20周年 各地歌迷寶蓮禪寺拜祭 蘇永康憶梅艷芳臨終情景揭曾志偉爆喊

【明報專訊】一代歌后梅艷芳（梅姐）昨日逝世20周年，來自香港、內地、英國、馬來西亞與新加坡等地過百歌迷參與「梅艷芳國際歌迷會」籌組的悼念活動，齊到大嶼山寶蓮禪寺拜祭。梅姐生前人緣甚佳，圈中好友蘇永康、蔡一智、蔡一傑與張堅庭等在社交網發文懷念她。蘇永康憶梅姐離世前狀况，透露曾志偉在醫院見到梅姐落淚，譚詠麟呆了良久，他形容梅姐是大家的精神領袖。蔡一智表示：「就算再多20年你仍然在我心中。」

記者：鍾一虹

過百梅姐歌迷昨日帶備祭品、鮮花，徒步到位於海會靈塔內拜祭偶像，眾歌迷集體默哀一分鐘，並大合唱《親密愛人》，有人感觸落淚。歌迷會籌委之一的Elsa與來自上海的Eileen一起受訪，Elsa是資深歌迷，追隨梅姐38年，對偶像轉眼離世廿載，認為時間說長不長、說短不短，大家的傷心已收拾好，希望延續梅姐的善心，讓更多人認識這名「香港女兒」。

梅姐與粉絲打成一片

Elsa分享昔日難忘事，「我學生時代已追住梅姐出埠去亞洲登台，梅姐很喜歡熱鬧，完騷後回酒店房會和我們玩啤牌、耍盲雞，好開心，她完全沒架子，好照顧我們，更請主辦單位關顧我們的住宿是否安排妥善」。

25歲Eileen小時候看電影《逃學威龍》迷上梅姐10多年，欣賞對方形象百變，作品帶給人鼓勵和啟發，希望將梅姐的精神繼續承傳下去，「梅姐好似沒離開過，一直陪在歌迷身邊」。來自新加坡的Andrea集合當地一班歌迷所摺的過千隻紙鶴，表達對梅姐的思念。

難忘最後一次眼神接觸

蘇永康在社交網分享昔日與梅姐合照，回憶梅姐離世前狀况，表示2003年12月25日早上，他步入病房後說：「梅姐，我嚟咗啦……」那是他最後一次和梅姐的眼神接觸，「之後半小時醫護人員就開始幫你插喉，蘇小姐（梅艷芳國際歌迷會會長）開始坐旁邊唸心經……Marianne（梅艷芳生前經理人王敏慧）同我都知道呢一刻終於要來臨，Donny再次提醒我之前師傅吩咐過，在這個時候一定要在你耳邊講，叫你唔使擔心，亦都唔使掛念，我們都會好好的，你放心走吧，再沒有痛苦了！同時一定不能讓你聽到流眼淚，假如真的流眼淚，眼淚一定不能滴到你身體」。

蘇永康透露譚詠麟（校長）與曾志偉首先到場，「見到你在牀上插着喉，校長呆站了良久，志偉哥眼淚立刻奪眶而出，我把志偉哥請到一旁，把該說的話都說一次，那幾天我就在病房外，把這番話對入去見你的朋友都說一遍」。他大讚梅姐好叻，「你對後世的影響，我相信遠遠大於你自己想像。2003年初某一夜，你在跑馬地告訴我你有癌症，我對你說：『梅姐，請你好好保重，你係我哋嘅精神領袖』。其實不止我，我相信你還是那一代人的精神領袖」。梅姐離世後，蘇永康有頗長一段時間，晚上不敢聽梅姐的歌，因為一定會流眼淚。近年他覺得好像可以了，「我終於習慣梅姐在另一個空間」。

草蜢登台唱《壞女孩》 備咪給師父

張堅庭亦在社交網提及梅姐離世前，他在醫院的情景，「那年我應該是最後一個去到牀邊跟她軀體道別的朋友，她念舊，不忘我在她仍未大紅時邀請她在電影《表錯七日情》當第二女主角。我不慣喧鬧也不嗜酒，她見到我總叫亞庭、亞庭……亞庭什麼的她也不知道，總之就是內心的感激，打一個招呼問好而已。對朋友真摯她是真沒話說，走了都只是她影視好友打點一切，血緣不及友緣。

草蜢正在拉斯維加斯開騷，蔡一智在社交網分享合唱《壞女孩》片段，留言：「就算再多20年，你仍然在我心中。」Hashtag了「第一次帶我們到美國是你」、「今天在拉斯維加斯我們再次和你一起合唱」、「台上中間為你預備了咪高峰」 、「現場每一位朋友都用心和你合唱」、「大家都很掛念你」、「Anita，你好嗎」。蔡一傑則分享那些年跟梅姐同台合唱《黑夜的豹》片段，寫道：「忘不了和你一起高歌，忘不了和你一起跳舞，忘不了和你一起哭與笑 ，忘不了你。」

錄音愛遲到曾no show

倫永亮監製過多張梅艷芳專輯，他接受商台《星光背後》訪問，說阿梅很願意聆聽意見，音準很好，錄音神速，最快錄起的歌是《四海一心》，只需30分鐘，又從不咪嘴。至於阿梅有什麼錄音習慣？他笑說：「遲到囉，試過有一晚無到添。」

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