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娛樂
2023年12月31日星期日
Ian炎明熹首奪勁爆男女歌手獎 張敬軒冧莊年度歌手 尹光封潮爆神級歌王
新城勁爆頒獎禮得獎名單
收粉絲紅玫瑰 許靖韻：我願意
陳柏宇拒跳唱：手腳跟口不協調
「百變歌后」逝世20周年 各地歌迷寶蓮禪寺拜祭 蘇永康憶梅艷芳臨終情景揭曾志偉爆喊
心理學家顧修全喪禮中西合璧 徒弟詹瑞文靈堂送別
林盛斌被冒名開投資群組 朋友家屬損失300萬
陳奕迅廣州站巡唱首播新歌MV
【娛樂場】葉偉信電影回顧展 重映黎淑賢代表作《生化壽屍》
SBS演技大獎「分豬肉」捱轟 李帝勳奪大獎悼李善均惹爭議
《王之國》俊昊APAN贏5獎
《哥斯拉-1.0》獲選年度最具代表性電影
【開箱】《亂世微光》 二戰無名英雄拯救猶太人
新城勁爆頒獎禮得獎名單
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【明報專訊】（請看附圖）
（新城勁爆頒獎禮2023）
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收粉絲紅玫瑰 許靖韻：我願意
陳柏宇拒跳唱：手腳跟口不協調
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