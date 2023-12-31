Ian炎明熹首奪勁爆男女歌手獎 張敬軒冧莊年度歌手 尹光封潮爆神級歌王

記者：林蘊兒、林祖傑

攝影：鍾偉茵

昨晚新城頒獎禮多名歌手獲兩獎，包括張敬軒、林家謙、陳柏宇、許廷鏗、李幸倪、泳兒、Gigi、姚焯菲（Chantel）、陳健安及馮允謙等，唱片公司以英皇奪12個獎成大贏家。張敬軒冧莊「勁爆年度歌手」，並憑《隱形遊樂場》獲「勁爆播放指數歌曲」，他在澳門開演唱會缺席，預先拿着獎拍片說希望2024年可以到新城頒獎禮現場。

MIRROR失落「勁爆組合」

MIRROR與ERROR過去兩屆都是「勁爆組合」得主，但今年MIRROR出局，ERROR、P1X3L及COLLAR齊獲該獎項。MIRROR副隊長AK與隊友Jer及Ian代表出席，AK獲「勁爆突破歌手」，Jer憑《JM單身9》獲「勁爆我撐歌曲」，Ian首奪「勁爆男歌手」。當宣布他們得獎時，大班鏡粉（粉絲暱稱）湧到前面舉機影相，擋着後面觀眾，場面有點混亂。姜濤、Anson Lo、呂爵安（Edan）等缺席及未獲個人獎，不少網民感意外。MIRROR亦只得「勁爆我撐組合」。AK致謝辭稱之前停了一段時間無出歌，承諾明年做更多不同音樂。Ian多謝合作過的音樂單位。3人代表組合領取「勁爆我撐組合」時，AK指其他成員正排練演唱會，稍後帶獎項給他們。薛家燕頒「潮爆神級歌王」給尹光，全場歡呼。

Gigi大蝴蝶結性感壓場

18歲Gigi在樂壇發展氣勢強勁，跟《聲夢傳奇》導師李幸倪及泳兒齊奪「勁爆女歌手」，亦憑《Little Magic》獲「勁爆歌曲」。Gigi一身黑色bra top式大蝴蝶結現身，露肩又露腰，兼且一副cool爆表情成熟又性感，艷壓全場。

Chantel獲「勁爆躍進歌手」及憑《這個姿態》奪「勁爆新媒體歌曲」，她穿黑色性感短裙亮相。其他打扮性感女歌手有穿低胸裝的姜麗文及露腰的邱彥筒（Marf），後者奪得「勁爆我撐新人」。

魏浚笙睇「貓紙」手忙腳亂

ERROR隊長梁業（Fatboy）憑《Phat N Fresh》奪「勁爆跳舞歌曲」，隊友吳保錡則與魏浚笙（Jeffrey）、鍾柔美（Yumi）獲「勁爆人氣偶像」。魏浚笙領獎時從衫袋拿出「貓紙」，顯得手忙腳亂。保錡曾承認關注Yumi的社交網動向，認為ViuTV與TVB不一定敵對，這晚兩人同台領獎。保錡自覺沒可能做偶像，但多謝新城頒獎給他。

吳啟洋與舊愛張天穎同台

獲「勁爆新人」有詹天文、楊安妮、林智樂及葉振弘（Marco）等，後者因抱恙缺席，由P1X3L隊友吳啟洋（Phoebus）和歐鎮灝（George）代領，令Phoebus與舊愛張天穎（Jaime）同台。XiX奪「勁爆躍進組合」，5名成員輪流多謝好多人，司儀范振鋒說：「好似睇緊《Think Big天地》，可能要多謝埋小學同學、補習老師。」

昨日是一代樂壇天后梅艷芳逝世20周年，眾候選新人唱梅艷芳的經典金曲致敬。開場影大合照時，羅思雅疑不慎跌倒，由旁人攙扶。華納歌手張天賦（MC）、陳蕾、Dear Jane等未有出席。

（新城勁爆頒獎禮2023）