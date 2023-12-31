明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 區議會選舉 福島核污水系列 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

娛樂

Ian炎明熹首奪勁爆男女歌手獎 張敬軒冧莊年度歌手 尹光封潮爆神級歌王

【明報專訊】《新城勁爆頒獎禮2023》昨晚在灣仔會展舉行，頒發樂壇年度第一張成績表，共68個獎項。張敬軒冧莊「勁爆年度歌手」兼憑《隱形遊樂場》奪「勁爆播放指數歌曲」兩項大獎，他在澳門開騷未能出席領獎。男團MIRROR不入「勁爆組合」，輸給ERROR，團隊只獲「勁爆我撐組合」，3名出席成員江生（AK）、柳應廷（Jer）及陳卓賢（Ian）各獲一獎，Ian首獲「勁爆男歌手」，姜濤、盧瀚霆（Anson Lo）未有個人獎項。炎明熹（Gigi）首奪「勁爆女歌手」，又憑《Little Magic》獲「勁爆歌曲」，罕有以超性感打扮亮相，搶盡鏡頭。今年新增設「潮爆神級歌王」獎，由尹光奪得。

記者：林蘊兒、林祖傑

攝影：鍾偉茵

昨晚新城頒獎禮多名歌手獲兩獎，包括張敬軒、林家謙、陳柏宇、許廷鏗、李幸倪、泳兒、Gigi、姚焯菲（Chantel）、陳健安及馮允謙等，唱片公司以英皇奪12個獎成大贏家。張敬軒冧莊「勁爆年度歌手」，並憑《隱形遊樂場》獲「勁爆播放指數歌曲」，他在澳門開演唱會缺席，預先拿着獎拍片說希望2024年可以到新城頒獎禮現場。

MIRROR失落「勁爆組合」

MIRROR與ERROR過去兩屆都是「勁爆組合」得主，但今年MIRROR出局，ERROR、P1X3L及COLLAR齊獲該獎項。MIRROR副隊長AK與隊友Jer及Ian代表出席，AK獲「勁爆突破歌手」，Jer憑《JM單身9》獲「勁爆我撐歌曲」，Ian首奪「勁爆男歌手」。當宣布他們得獎時，大班鏡粉（粉絲暱稱）湧到前面舉機影相，擋着後面觀眾，場面有點混亂。姜濤、Anson Lo、呂爵安（Edan）等缺席及未獲個人獎，不少網民感意外。MIRROR亦只得「勁爆我撐組合」。AK致謝辭稱之前停了一段時間無出歌，承諾明年做更多不同音樂。Ian多謝合作過的音樂單位。3人代表組合領取「勁爆我撐組合」時，AK指其他成員正排練演唱會，稍後帶獎項給他們。薛家燕頒「潮爆神級歌王」給尹光，全場歡呼。

Gigi大蝴蝶結性感壓場

18歲Gigi在樂壇發展氣勢強勁，跟《聲夢傳奇》導師李幸倪及泳兒齊奪「勁爆女歌手」，亦憑《Little Magic》獲「勁爆歌曲」。Gigi一身黑色bra top式大蝴蝶結現身，露肩又露腰，兼且一副cool爆表情成熟又性感，艷壓全場。

Chantel獲「勁爆躍進歌手」及憑《這個姿態》奪「勁爆新媒體歌曲」，她穿黑色性感短裙亮相。其他打扮性感女歌手有穿低胸裝的姜麗文及露腰的邱彥筒（Marf），後者奪得「勁爆我撐新人」。

魏浚笙睇「貓紙」手忙腳亂

ERROR隊長梁業（Fatboy）憑《Phat N Fresh》奪「勁爆跳舞歌曲」，隊友吳保錡則與魏浚笙（Jeffrey）、鍾柔美（Yumi）獲「勁爆人氣偶像」。魏浚笙領獎時從衫袋拿出「貓紙」，顯得手忙腳亂。保錡曾承認關注Yumi的社交網動向，認為ViuTV與TVB不一定敵對，這晚兩人同台領獎。保錡自覺沒可能做偶像，但多謝新城頒獎給他。

吳啟洋與舊愛張天穎同台

獲「勁爆新人」有詹天文、楊安妮、林智樂及葉振弘（Marco）等，後者因抱恙缺席，由P1X3L隊友吳啟洋（Phoebus）和歐鎮灝（George）代領，令Phoebus與舊愛張天穎（Jaime）同台。XiX奪「勁爆躍進組合」，5名成員輪流多謝好多人，司儀范振鋒說：「好似睇緊《Think Big天地》，可能要多謝埋小學同學、補習老師。」

昨日是一代樂壇天后梅艷芳逝世20周年，眾候選新人唱梅艷芳的經典金曲致敬。開場影大合照時，羅思雅疑不慎跌倒，由旁人攙扶。華納歌手張天賦（MC）、陳蕾、Dear Jane等未有出席。

（新城勁爆頒獎禮2023）

相關字詞﹕尹光 炎明熹（Gigi） 陳卓賢(Ian) 張敬軒 新城勁爆頒獎禮2023

上 / 下一篇新聞