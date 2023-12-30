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娛樂

【娛樂場】《永安鎮故事集》 小鎮老闆渴望逃脫 女明星榮歸故里

【明報專訊】內地導演魏書鈞2016年執導處女作《浮世千》入圍第21屆釜山國際電影節「亞洲電影之窗」單元，其後以《延邊少年》、《野馬分鬃》、《永安鎮故事集》先後三度入選康城影展，今年5月，他執導的劇情片《河邊的錯誤》亦入圍第76屆康城影展「一種關注」官方單元。

一個小鎮三個故事

《永安鎮故事集》是一部三段式的電影，講述三個在永安鎮發生的故事：小鎮飯店老闆娘小顧（黃米依飾）想趁機逃脫自己的命運；榮歸故里的女明星（楊子姍飾）想重拾回憶中的純真；電影劇組導演（劉洋飾）和編劇（康春雷飾）之間的矛盾，兩人為電影理念爭執不休。魏書鈞捕捉鄉村小鎮十年如一日的停滯感，反映在現代中國城鄉差異下，「城外的人想衝進去，城裏的人想逃出來」的狀態，同時以後設電影手法呈現創作者真實的掙扎。

導演：把真實感受呈現

魏書鈞在訪問中談及創作理念、對人性的思考，以及對電影的理解，「在我的觀念裏，電影不需要灌輸給別人一個理念或道理，我能做到的就是把我真實的感受呈現到電影中，希望獲得有類似經歷的人共鳴。以我現在這個階段的認識，覺得人其實能控制的部分很有限，能掌握的部分很有限，這並不是導向一種悲觀的或消極的生活態度，只是一種認識」。他續道： 「至於這部影片中的角色，飯店老闆小顧想離開永安鎮，其實她是要離開這個地方嗎？我們不確定，我們沒看到具體的端倪說她要離開這個地方，但是觀眾能看到她有一種渴望，對一種更令人興奮的生活，對一種脫離她原有的那種環境、那種生活狀態的渴望。這是一種很容易理解、很容易共情的渴望。」

女主角黃米依楊子姍有來頭

《永安鎮故事集》中的演員調度龐大而複雜，不僅涉及職業與非職業演員的混用，也有如何將現實生活中之人轉為電影角色之人的問題。相較上一部作品《野馬分鬃》，魏書鈞認為《永安鎮故事集》讓他在「現場拍攝」方面有所成長，「在拍攝時更自由一點。《野馬分鬃》中還有一些沒必要、固執的創作方式，在《永安鎮故事集》中的自己就變得更輕鬆，不會想那麼多」。

內地女演員黃米依與楊子姍擔演女主角，黃米依1994年出生，畢業於中央戲劇學院音樂劇系，2017年主演懸疑電影《冰封迷案》進入演藝圈，2021年在劇情片《世間有她》中飾演易烊千璽女友，同年憑《街娃兒》獲得第5屆平遙國際電影展費穆榮譽最佳女演員，今年以《永安鎮故事集》獲第36屆中國電影金雞獎最佳女配角。楊子姍1986年出生，畢業於南京藝術學院音樂表演專業，2013在青春愛情片《致我們終將逝去的青春》飾演鄭微一角獲關注，並憑該片獲得多個最佳女主角提名及獎項，其後主演多部入圍國際影展的電影作品，包括《路過未來》、《烏海》及《永安鎮故事集》。

《永安鎮故事集》2024年1月4日上映

相關字詞﹕楊子姍 黃米依 魏書鈞 永安鎮故事集

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