明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 區議會選舉 福島核污水系列 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

娛樂

舞台劇《Skylight天色》首演 謝君豪戲鬥王菀之激動到喊

【明報專訊】王菀之、謝君豪、梁仲恆主演舞台劇《Skylight天色》前晚於演藝學院首演，黃子華、莫文蔚、張敬軒、謝安琪、張繼聰及方力申等好友送花籃打氣，毛舜筠（毛姐）與呂爵安（Edan）到場欣賞。完騷後毛姐以「Bravo」形容3人演出。

聽到笑聲掌聲感滿足

謝君豪與王菀之演繹忘年戀，兩人在舞台上不停爆發火花，讓觀眾笑聲、掌聲不斷。到感情最深的爭拗戲時，他們歇斯底里淚眼連連，觀眾跟着緊張。梁仲恆飾演反叛兒子，角色鮮明。王菀之身兼投資人、監製、女主角及劇本翻譯，演出後坦言情緒好複雜，「經過幾個月不斷排練，好多嘢要學習，逼自己瞬間成長，終於見到觀眾，對我來講是好大釋放，之前逼住好多壓力，可以一次過爆出來，最開心聽到觀眾反應，不停的笑聲、掌聲，令我這個負責翻譯劇本的編劇好有滿足感。（毛姐讚你做得好。）係呀，佢好客氣，有超級偶像讚我，每一句說話都融晒入我個心囉，令我信心又再多咗，好多謝佢」。

謝君豪演出後雙眼通紅，他笑言：「我真係激動到喊晒㗎！」他表示今次是一個高難度挑戰，會沉澱組織觀眾反應，為之後演出調整。他讚王菀之、梁仲恆表現好好。Edan說專誠來跟他學習，謝君豪說對方一向鍾意看舞台劇，以前有其他演出都有叫Edan捧場。

娛樂組

相關字詞﹕MIRROR成員呂爵安（Edan） 毛舜筠（毛姐） Skylight天色 梁仲恆 謝君豪 王菀之

上 / 下一篇新聞