《旁觀者》拍牀戲環境是「地獄」 周柏豪王敏奕：充滿汗水味

記者：柯美

攝影：鍾偉茵

周柏豪與王敏奕是新劇《旁觀者》男女主角，有多場親熱戲。周柏豪表示開工第3日便拍牀上戲，但不尷尬，因為他們曾一起擔任產品代言人，在熟與不熟之間才有新鮮感，若跟連詩雅演這類戲就有難度，因大家太熟了。他們用「地獄」形容拍牀戲的環境，一點也不舒適，周柏豪說：「牀上戲在夏天拍，廠房沒冷氣，這場戲感覺要很淒美，但我們大汗疊細汗，唔得閒享受。」王敏奕認同，稱拍攝時充滿汗水味，笑言觀眾是感受不到他們的味道和溫度。

周柏豪幽閉恐懼症 拍水底戲狂嘔

周柏豪自爆有幽閉恐懼症，與王敏奕拍攝水底戲時覺得好驚、好危險，他說：「在11月拍水底戲，記得當天氣溫只得8度。我們拍了10個take，耳鼻喉入晒水，每次拍完都嘔。王敏奕熟水性，很照顧我，畀到我信心。」王敏奕說讀書時是泳隊，見到柏豪好辛苦，當然要盡量幫助對方。

首播撞正生日 王敏奕願望好收視

對於收視，周柏豪表示該劇在元旦播映是好日子，當天適逢王敏奕生日，收視一定步步高陞，笑言有王敏奕生日加持，收視不是期望而是事實。王敏奕表示到時會一家人睇首播慶生，生日願望是大家喜歡《旁觀者》，以及有好收視。

連詩雅遭周志康強暴 入行最大挑戰

連詩雅劇中飾演社工，稱看似是簡單一個社工，但內心有很多鬱結，要演繹情緒戲，是入行以來最大挑戰，還要攀山涉水及遭周志康強暴，她說：「我和周志康曾合作遊戲節目，都算認識，所以拍攝前大家做足溝通，由於有打鬥，他反而驚整傷我。」她透露有多場情緒崩潰喊戲，幸好本身很易喊和易笑，都應付到，希望劇集播映後，會有更多演出機會。

活動上一眾演員祝福連詩雅年生貴子，三年抱兩。她表示會努力，但最近老公陳家樂忙工作，為電影《金手指》到內地宣傳，少了見面，她說：「希望電影有好成績，首映禮當天，我有工作在身未能出席，之後會自掏腰包買飛入場觀看。」

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