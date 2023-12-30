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娛樂

黃德慧晉升無綫助理總經理

【明報專訊】無綫過去數月不時傳出有人事變動，管理層多次澄清。昨日無綫宣布一項人事晉升，黃德慧晉升為助理總經理（企業傳訊），主管企業傳訊部門，負責領導宣傳科、對外事務科及Digital Social Media Management，同時兼任「無綫電視暨職藝員愛心基金」董事局主席。黃德慧2021年加入無綫，在改進傳統節目宣傳管理、網絡平台發展、上市公司的企業行為規範，以及大型企業傳訊項目上有卓越表現。

黃德慧擁有工商管理碩士學位，以及深厚的香港電影及電視產業背景。1990年代修畢電影及電視管理課程，隨後加入電視業界發展，從事國際音樂節目的編導工作。其後轉向電影行政和管理工作，為電影行政監製及製片人。她擁有逾20年為香港電影金像獎協會的媒體與宣傳顧問，並在2016年至2023年期間，任香港特區政府委任的香港電影發展局的專責委員和基金批核委員，審核多項電影融資和首部劇情電影計劃的工作。2023年再次被香港特區政府委以重任，成為香港藝術發展局委員及電影及媒體藝術組別的副主席。她致力於促進香港影視產業及跨媒體平台的發展，擔任香港演藝界內地發展協進會的對外事務顧問，以及中國電影家協會的會員，積極協助香港影視業爭取在內地的發展和權益。

娛樂組

相關字詞﹕助理總經理（企業傳訊） 黃德慧

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