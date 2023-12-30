明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 區議會選舉 福島核污水系列 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

娛樂

阿晶7月輕生 微辣8月暫停 創辦人六毫子反擊指控

【明報專訊】YouTube頻道「微辣」前經理人阿晶（Jane）今年7月輕生，生前曾撰長文透露墮胎後患抑鬱症，並暗示被舊同事嘲諷，以及在社交網受攻擊。事件爆出後，品牌紛紛與微辣割席，微辣旗下多名藝人相繼離隊，至8月中，微辣宣布頻道暫停更新。時隔4個多月，創辦人陸志豪（六毫子）昨日凌晨在社交網發文，公開阿晶生前跟他的對話截圖，首度列出三點回應坊間指控。

六毫子表示想為自己的2023年做個總結，「因為發生在Jane身上的悲劇，以及公眾對我們的責罵，坦白講，這個年結，真的很難。可是，就是艱難，我覺得還是需要坦誠跟大家交代我的想法」。他指悲劇發生後，他與很多人一樣非常難過，內心的痛苦無法言喻。同時面對網上的指控，他們不懂如何妥善反應，用錯誤方式回應，他是微辣創辦人必須承認錯誤、承擔責任，代表微辣向大家表示深深歉意。

遺憾悲劇發生時沒及時澄清

六毫子列三點回應最困擾他們的不實指控，稱他們從來不會、也不忍心去欺凌任何人，他約3年前得知Jane受情緒病困擾，有一直關心提供協助和支持。他很遺憾悲劇發生時沒有及時澄清，令人有機可乘，利用網上截圖斷章取義和惡意揑造，很多錯誤解讀，他不能再保持沉默。他指Jane工作上與同事有時存有不同意見，他是上司擔當協調角色，幫助化解矛盾。Jane兩年前辭職離開公司後仍保持溝通，從沒違反她意願脅迫簽署任何東西、威脅作出或不作出任何行為；亦沒有利用假帳號在網絡上對Jane做出詆譭和攻擊，更加沒以不法手段傷害或恐嚇任何人，網上流傳的指控全是揑造。他請大家停止任何無事實根據的指控，停止繼續讓仇恨和傷害蔓延，「十年以來，我希望為大家帶來快樂而不是仇恨」。娛樂組

相關字詞﹕陸志豪（六毫子） YouTube頻道「微辣」前經理人阿晶（Jane）

上 / 下一篇新聞