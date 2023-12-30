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娛樂

《法與情》演靚仔騙子挑戰內心戲 關智斌：要做專業「花瓶」

【明報專訊】關智斌是圈中美男子，早前因家居意外險毁容，幸靚樣力保不失；入行以來總是飾演靚仔角色，在ViuTV劇《法與情》也不例外，飾演靠美男計呃女人的騙子。入行20年，關智斌表示不介意被指「花瓶」，但花瓶都有專業，多年來為工作不斷增值自己。感情方面，他決定與容祖兒、蔡卓妍（阿Sa）及鍾欣潼（阿嬌）互相陪伴，齊齊等待緣分來臨。

記者：林祖傑

關智斌（Kenny）對上一部參演的港劇已數到16年前的無綫劇《學警出更》，他稱當年什麼都不識，但今次在《法與情》雖同樣是靚仔角色，但也是一個騙子，要出賣身體欺騙女人，有很多內心戲，所以覺得很有挑戰及好玩，劇中演員大部分都認識，跟余安安合作過電影，與謝安琪（Kay）是同一髮型師，「拍得好舒服，每個演員都很有熱誠，Kay放工還留下來看我演出」。

為角色操弗身形

劇中與賈曉晨（JJ）有牀戲，跟葉璇亦有咀嘴戲。Kenny指角色有很多感情線，「其實我拍過不少牀戲，之前在內地劇及電影《墮落花》都演過，但未到駕輕就熟，亦不覺尷尬，拍攝前要為身形做準備」。騷身材力求完美？他說：「當然要啦！套劇播出後就一世，我都想到自己80歲重溫時，啲孫會講『爺爺你好弗』，呢方面有包袱，不過一向有做開運動，操練不覺辛苦，只是拍之前要食清淡一點。」

Kenny表示不介意演靚仔角色，並自信說：「覺得搵我演這類角色是因為有說服力。好多人話我靚仔就是『花瓶』，但怎樣將每個角色賦予不同生命，都要揣摩；試過演心理變態的靚仔，我不介意，電影或劇集裏，任何事都可以發生和扭曲，只要劇情成立就OK。」

險毁容才在意靚樣

Kenny認為演靚仔角色可以有好多發揮，覺得靚仔不是標籤。可有因此阻礙發展？他說：「拍內地綜藝節目《披荊斬棘3》，我在演戲環節攞高分，比起唱歌跳舞還高，好多人驚訝我原來識演戲。希望將來在演戲方面有多些發揮機會。」Kenny稱一直不太在乎靚樣，直至早前遇家居意外差點毁容才在意，「我參加《披荊斬棘3》時，大家才發覺我原來不照鏡。我覺得不用照鏡，因為我已經靚，所以從來沒將樣子變成包袱，如果有人覺得我是『花瓶』，我便講給他聽，要做一個最專業的花瓶囉！唔緊要，花瓶都可以很專業」。

信風水佬不搞生意

Kenny表示從沒放棄過音樂，一直有keep住唱，繼2019年演唱會，明年將舉行巡迴演唱會，「在《披荊斬棘3》舞台表演後，令我多了很多信心，得到好多很寶貴的舞台經驗，明白只要肯諗，舞台就可以天馬行空地去實現，令我多了對舞台的膽量，希望快些演出，可以給大家一個耳目一新的舞台」。除了唱歌、拍戲及拍劇，Kenny還製作網上節目及不斷增值自己，「其實我不停做緊好多嘢，每年都定下目標學習新事物，之前學了街頭健身、現代舞、色士風，明年的目標是想學多國語言及考船牌」。在網上節目《斌菲特訓班》跟專家學識如何致富，但他沒想過做生意，「風水佬叫我唔好搞生意，我亦不是這方面材料，所以還是搞吓投資就算」。

等待緣分來臨

感情方面，Kenny說：「真係無聲氣，已太dry了，很多時間放在工作，所以更加心如止水，完全無特別諗，我跟容祖兒、阿Sa及阿嬌，都覺得隨緣就算，無得強求，唯有等待緣分來臨，聖誕節我們聚埋一齊食聖誕大餐，我們就是大家最好的陪伴，真係Lonely Christmas。」

相關字詞﹕法與情 關智斌

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