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娛樂

【開箱】《幽遊白書》 宇宙最強班底拍出精彩動作戲

【明報專訊】影視串流平台Netflix的日本漫改劇集如《今際之國的有栖》及《One Piece》大受歡迎，剛於12月14日上架的《幽遊白書》，改編冨樫義博同名經典漫畫，壓力之大可想而知。直至官方公布首播成績，推出首4日錄得770萬瀏覽次數，輕易擊敗法國警匪劇《腥風血岸》登上非英語節目冠軍，Netflix公布上周12月18至24日一周收視，冧莊登頂，令曾攝製《今》劇和電影《哥斯拉-1.0》的Robot製作公司再次贏出漂亮一仗。

66集動畫濃縮5集劇情

《幽遊白書》漫畫1990年開始連載，先後推出19部單行本，日本總銷量超過5000萬冊，跟《龍珠》和《男兒當入樽》並列為《週刊少年Jump》1990年代三大代表作。《幽遊白書》曾拍成動畫、電影及舞台劇，真人演出劇集卻屬首次，全季5集，內容涵蓋第1至12集漫畫，或者首兩季共66集動畫劇情，濃縮程度令人驚訝，加上主角造型跟原著頗有出入，難怪未播先惹劣評。直至新劇面世，終扭轉乾坤，口碑反敗為勝。

劇集《幽遊白書》講述不良少年浦飯幽助（北村匠海飾）為救他人而自我犧牲，掌管地獄的小閻王（町田啓太飾）給他復活機會，代價是重返人間之後，擔任靈界偵探，協助小閻王對付魔界妖孽，幽助從此踏上斬妖除魔的驚險旅程。單憑一人之力，當然難以勝任，幸獲法力高強的幻海大師（梶芽衣子飾）傾囊相授，助他練成秘技「靈丸」，加上化敵為友的桑原（上杉柊平飾）、本性善良的妖精藏馬（志尊淳飾）及飛影（本鄉奏多飾）破除成見聯成一線，終於擊敗強敵戶愚呂兄弟（瀧藤賢一及綾野剛飾），並阻止富商左京（稻垣吾郎飾）打開魔界之間的陰謀，避免人間淪為煉獄。

為了把長達12集漫畫單行本內容擠壓在短短5小時日劇，原著大部分內容被迫刪減，由幽助等人大戰四聖獸到暗黑武術大會的預賽，就連賽事規模亦縮小至只有三四場戰鬥，如果是忠實漫畫迷可能嫌不夠喉；但對從未欣賞原著的觀眾來說，新劇節奏明快，故事一氣呵成，沒有多餘枝節，完全符合「爽劇」要求。

有否續集成最大懸念

《幽遊白書》最大賣點是出色動作場面，幾場單打獨鬥都拍得可觀，例如藏馬不敵妖怪「鴉」，被迫再次以「白狐」姿態登場，形勢立刻逆轉；飛影戰巨妖「武威」亦大同小異，前者兵敗如山倒，只好把封印多時的「龍」釋放出來，絕招一出便把對方擊潰。壓軸大戰媲美「三英戰呂布」，幽助率領桑原、藏馬及飛影圍剿戶愚呂弟（綾野剛飾），後者每出一招，都能摧枯拉朽，視覺效果震撼，最後幽助以為桑原戰死沙場，懷着悲憤和懊悔心情使出最強靈丸，終把敵人擊斃，結局大快人心。

本劇動作導演大內貴仁，早年隻身來港，加入「宇宙最強」甄子丹的幕後班底，二人合作《導火線》及《肥龍過江》等港產動作片，成績有目共睹。返回日本之後，曾經參與電影《浪客劍心》及《High&Low》系列幕後製作，明顯可見《幽遊白書》拳拳到肉的武打場面，比前作出色和進步。左京以幽助好友雪村螢子（白石聖飾）及飛影之妹雪菜（見上愛飾）為餌，引誘他們到首縊島跟妖怪比武，上演真人格鬥騷，藉以滿足變態富豪的賭博欲望，便跟《魷魚遊戲》劇情不謀而合，究竟是誰向誰取得靈感？無論如何，當《魷》劇第2季正拍得如火如荼，同樣叫好叫座的《幽遊白書》可會添食，把餘下不足一半漫畫故事拍完，便成了最大懸念。

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