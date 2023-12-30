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娛樂

《模範的士2》膺年度收視冠軍

【明報專訊】韓媒總結今年免費電視台及有線頻道劇集收視成績，根據韓國AC Nielsen資料顯示，李帝勳主演的SBS電視台劇集《模範的士2》，全劇平均15%，成為今年度最高收視韓劇，亞軍是平均收視13.7%的SBS《浪漫醫生金師傅3》，JTBC《車貞淑醫生》以0.1個百分點之微的13.6%，屈居第三。第4至10位順次為tvN《浪漫速成班》、SBS《惡鬼》、JTBC《歡迎來到王之國》、JTBC《廣告強人》、SBS《權貴復仇》、MBC《戀人》及JTBC《壞媽媽》。

韓國SBS電視台今年共4部劇集打入前10位置，更包辦冠亞軍，成績理想。SBS順勢宣布明年新劇陣容，1月份會推出安普賢主演《財閥X刑警》、《7人的逃脫》續集《7人的復活》、金東旭擔正的《雖不強大但有魅力的強力班》、池晟與田美都合演的《Connection》、韓志旼伙拍李浚赫演出的《打招呼的關係》、朴信惠與金宰榮的《來自地獄的法官》、張娜拉擔綱《Good Partner》，以及金南佶主演的《熱血司祭2》。

MBC電視台昨日亦公布2024年新劇陣容，李荷娜主演的古裝劇《夜晚開的花》明年1月12日首播，金南珠與車銀優合演的《Wonderful World》、李帝勳擔正警匪劇《調查班長：The Beginning》、金喜善《我們的家》及韓石圭《如此親密的背叛者》等，將於明年陸續登場。

相關字詞﹕李帝勳 模範的士2

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