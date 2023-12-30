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娛樂

李善均出殯 長子捧遺照 妻子田慧振哭成淚人 數十圈中好友送別

【明報專訊】拍過韓劇《我的大叔》及電影《上流寄生族》的李善均日前在座駕燒炭自殺，終年48歲。昨日在首爾鍾路區首爾大學醫院殯儀館出殯，靈柩送往火化。李善均的長子捧着遺照走在靈柩前，李善均妻子兼《秘密森林2》女星田慧振緊握着么子之手殿後，更哭成淚人。李聖旻、柳承龍、鄭雨盛、金南佶等衆多演藝界好友現身，送他最後一程，不少人更留下男兒淚，場面傷感。

文：蘇珮欣

李善均本月27日被發現陳屍首爾鍾路區臥龍公園附近停泊的車輛，被推斷燒炭自殺，終年48歲。昨日在首爾大學醫院殯儀館舉殯。儀式中午12時左右開始，李善均就讀中學的長子，在儀式結束後捧着遺照帶頭走在靈柩前步出殯儀館，穿上喪服的田慧振緊隨其後，她全程緊握着身旁么子之手，哭成淚人。現場逾百家屬及親友，目送靈柩上車。田慧振與兩名兒子隨靈車前往火化場，據悉遺體火化後會供奉在京畿道光州。

粉絲留便條悼念

據韓媒報道，演藝界連日來到靈堂弔唁，昨日亦有數十人到場送他最後一程，包括《財閥家的小兒子》李聖旻、《Moving超異能族》柳承龍、《毒戰寒流》趙震雄、《The Moon: 緊急營救》薛景求、《與神同行》金東旭、《勝利號》劉海鎮、《北寒諜戰》朴誠雄、《熱血司祭》金南佶、《5時恭候的證人》鄭雨盛，以及曾與李善均合演韓劇《意麵情迷》的孔孝真等。出殯前一晚，與李善均合演經典韓劇《咖啡王子》的孔劉，以及跟他在電影《逃脫：Project Silence》合作的朱智勳，先後到靈堂鞠躬。

韓媒報道指喪禮雖以非公開形式進行，但不少粉絲在靈堂外留下便條悼念故人，部分寫下「再見，我的大叔」、「你傾注努力和真心演出的作品，救了無數人」、「現在好好休息吧」。

鄭雨盛金義聖Ig留言

喪禮結束後，鄭雨盛更新社交媒體Instagram（Ig），上傳李善均遺照，留言問對方是否已到達舒適的地方，希望他能夠安息。《屍殺列車》男星金義聖也在網上留言稱，「送你走後，回來時天空陰沉沉的，心中夾雜着憤怒、絕望、後悔和抱歉，但我把一切都拋在腦後，只用悲傷送你離開」。

另一方面，李善均生前捲入吸毒案，案中涉嫌向夜店高層A小姐提供毒品的整容醫生早前已落網，昨日移交至檢方。據報涉事醫生曾亮相電視台健康節目，他經營的整容醫院，今年初涉嫌處方過多麻醉藥異丙酚（Propofol）而遭警告。

相關字詞﹕田慧振 李善均

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