【開箱】《呼喚奇蹟的光》 拍不出原著神髓 視障女演員表現獲讚

【明報專訊】上月2日在影視串流平台Netflix上架的《呼喚奇蹟的光》(All the Light We Cannot See),改編自美國普立兹得獎暢銷小說,口碑卻遠不及同樣以二戰為背景的Disney+劇集《亂世微光》(A Small Light)。不過《呼》劇依舊獲下月舉行頒獎禮的金球獎最佳迷你劇提名;扮演女主角Marie的視障女演員艾莉亞盧巴迪(Aria Mia Loberti)雖然首次演戲,表現備受讚賞,更獲獨立精神獎最突破演出提名。