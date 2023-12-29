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娛樂

【開箱】《呼喚奇蹟的光》 拍不出原著神髓 視障女演員表現獲讚

【明報專訊】上月2日在影視串流平台Netflix上架的《呼喚奇蹟的光》（All the Light We Cannot See），改編自美國普立兹得獎暢銷小說，口碑卻遠不及同樣以二戰為背景的Disney+劇集《亂世微光》（A Small Light）。不過《呼》劇依舊獲下月舉行頒獎禮的金球獎最佳迷你劇提名；扮演女主角Marie的視障女演員艾莉亞盧巴迪（Aria Mia Loberti）雖然首次演戲，表現備受讚賞，更獲獨立精神獎最突破演出提名。

失明女孩與德國孤兒

《呼喚奇蹟的光》講述Marie小時候失去視力，但在巴黎自然歷史博物館工作的父親Daniel呵護下成長，而且Daniel會為她建造巴黎街道的模型，讓她即使獨自出行，也能辨別方向。1940年，納粹德國攻陷巴黎，Marie隨Daniel逃亡到海邊小鎮聖馬洛，投靠在當地居住的叔公Etienne。

故事另一條線講述與妹妹Jutta在德國孤兒院長大的男孩Werner，無師自通學會造無線電收音機，正因這方面的過人天賦，被納粹德軍招攬，後來更送他上戰場，專責無線電通訊。二戰後期Werner跟同袍來到聖馬洛，已遭盟軍圍困，他收聽到Marie的無線電廣播，並對她朗讀的故事甚有親切感，甚至為了不讓她曝光，殺了同袍。

此劇還有一條支線講述患了重病的德軍Rumpel，追蹤到聖馬洛，誓要找Daniel藏在模型名為「火焰之海」的寶石。傳說中「火焰之海」受到詛咒，其主人會受到保護，但他身邊所愛的人會死於非命。其時Daniel已被捕，只有Marie獨留在房子，每晚到閣樓拿着叔公的無線電廣播，也因此讓Werner得悉她有危險，前往營救對方。

女主角首次演戲

《呼喚奇蹟的光》根據安東尼杜爾（Anthony Doerr）同名小說改編，該書賣出超過1500萬冊，曾盤踞《紐約時報》暢銷書榜200星期，並贏得普立兹小說獎，可見其粉絲無數；2019年Netflix取得版權開拍劇集，《超時空亞當計劃》桑里維（Shawn Levy）執導，《蜘蛛網中的女孩》史特芬尼特（Steven Knight）編劇；演出陣容亦不弱，《醫神》男星曉萊利和「變形俠醫」馬克路法奴（Mark Ruffalo）分別扮演Etienne與Daniel。飾演Werner的路易斯荷夫曼（Louis Hofmann）拍過大受歡迎的德國燒腦劇《闇》，扮演男主角Jonas的少年階段。飾演Marie的艾莉亞盧巴迪患有視障，毫無演戲經驗，卻是原著小說忠實粉絲，知道招募女主角後立刻參與試鏡，擊敗數以千計對手贏得角色。

導演桑里維稱不知道艾莉亞受過什麽訓練，但讚她在鏡頭前散發不言而喻的機智光芒，而且艾莉亞不止從沒演出，也從沒參與過任何試鏡。艾莉亞確實不像首次演戲，除了桑里維和演她爸爸的馬克路法奴讚不絕口外，多倫多國際電影節亦頒發新星獎給艾莉亞，可說一炮而紅。

不過《呼喚奇蹟的光》讀者衆多，據聞原著結構特別，每個章節很短，Marie與Werner兩條故事線輪流登場，時間方面也是前後交替，到特定時間兩人才第一次及最後一次見面；現在劇集只有4集不足4小時內容，小說的特別結構沒有轉換到影像方面，結局亦大幅改動，劇中兩人相遇後便分開，沒交代Werner的下場，也沒提到數十年後Werner的妹妹Jutta跟Marie相見。這一改動不知道是編劇藝術上的決定，還是想留下伏筆拍攝續集。只是書迷認為此劇拍不出原著神髓，評論反應亦麻麻，還有機會拍攝第2季嗎？

相關字詞﹕，《醫神》男星曉萊利 路易斯荷夫曼 馬克路法奴 史特芬尼特 桑里維 艾莉亞盧巴迪 影視串流平台Netflix 開箱 呼喚奇蹟的光

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