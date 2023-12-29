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娛樂

【娛樂場】《肥媽李鼎打大佬》 游嘉欣一人飾六角被配音考起

【明報專訊】李家鼎（鼎爺）、肥媽（Maria Cordero）同是廚藝高手，又是相識多年朋友，今年4月合作主持飲食節目《肥媽李鼎》，兩人邊下廚邊爆料，參與的游嘉欣（游游）則化身「問題少女」，向兩名前輩發問，這組合獲得不錯反應，無綫決定「添食」。新一輯《肥媽李鼎打大佬》，兩名廚房強者肥媽、鼎爺再度聯手「出山」，一邊煮餸一邊交流人生大計，齊齊「打大佬」，至於「問題少女」游游則繼續打爛沙盤問到篤，組鐵三角大放笑彈！

配合不同主題炮製12道菜式

肥媽、鼎爺每集配合不同主題炮製不同菜式，12集主題分別為「論盡終身大事」、「慶功變㷫功」、「職場求生術」、「人生導師的盛宴」、「壽星的煩惱」、「橫財必勝法」、「婚姻的抉擇」、「消夜風雲」、「退而不憂全攻略」、「大家族爭產風暴」、「一團和氣闖年關」及「新春傳統禁忌揭秘」。早前播出預告片，游游提到肥媽第一任老公出軌事件，肥媽直認道：「返到屋企時，有兩條友瞓係我張牀嗰度。」游游聞言嚇到O嘴！

早前傳出拍拖的游游，被肥媽和鼎爺夾攻，肥媽說：「圈外人吖嘛，連我都知啦。」鼎爺加多腳說：「我知道咗好耐啦，唔講之嘛。」被玩的游游口窒窒搞笑道：「冷靜啲先大家！」縱橫娛樂圈多年的肥媽更大拋娛圈金句：「娛樂圈無是非，你做咩呀？最緊要有是非，你理得佢好定唔好吖！」

游游「升cup」扮Double May

游游每集開首都會上演搞笑趣劇，並會一人分飾六角，包括演回自己、惡死包租婆、橙髮男仔頭、冬菇頭林亞珍、金髮Rock妹及身材勁爆的Double May，可愛度十足。游游還會在小劇場大晒cute爆表情包，眾多角色中最吸睛的造型非「墊」鬥格十足的Double May莫屬，游游受訪時指花了不少時間「升cup」，「入面攝咗好多棉花，整到有一定嘅厚度，再加埋個斜孭袋，咁先做到製作組想要嘅『山峰』效果，其實身材突然變得咁唔同，真係有啲尷尬嘅，感覺好唔係自己咁，不過為了飾演Double May，我會抱住專業嘅態度去完成呢個小劇場」。

講到一人分飾六角最大難度，游游坦言被配音考起，「因為幾個角色變化好大，角色嘅年齡層都唔同，配音嗰時真係絞盡腦汁，又要chok聲又要扮男仔聲，雖然好難，但都覺得好有趣。我最鍾意Rock妹角色，因為自己聽番配音都覺得唔錯」。

《肥媽李鼎打大佬》（12集）

翡翠台播映

1月1日起逢周一至三晚10點半

相關字詞﹕游嘉欣（游游） 李家鼎（鼎爺） 肥媽（Maria Cordero） 肥媽李鼎打大佬

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