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娛樂

姜濤奪「全球百大型男」季軍拋離隊友 蔚雨芯唯一香港女藝人上榜

【明報專訊】美國網站「TC Candler」每年選出全球百大型男及美女排行榜，今屆名單昨日出爐，男團MIRROR成員姜濤、盧瀚霆（Anson Lo）、呂爵安（Edan）和江生（AK）再度躋身型男之列，姜濤更由去年第5位升兩級至季軍，成為排位最前的亞洲區男藝人，並拋離隊友。至於排榜首是音樂電影《旺卡》（Wonka）男星添密菲沙洛米（Timothee Chalamet），去年奪冠的亨利卡維（Henry Cavill）屈居第二。百大美女榜唯一上榜香港藝人是蔚雨芯。

娛樂組

「TC Candler」昨日公布「全球百大型男、美女選舉2023」結果，音樂電影《旺卡》男星添密菲沙洛米被選為全球第一型男，去年奪冠的亨利卡維屈居第二。

AK呂爵安排名升 盧瀚霆下滑

MIRROR成員姜濤去年排第5，今年連升兩級登上季軍位置，是排位最前的亞洲男藝人。去年一同入榜的隊友AK、Anson Lo及Edan再次躋身100強，排位亦有變，AK由去年第32位升至第18位，Anson Lo由去年第16位跌至39位，Edan由去年第73位升至第72位。英國「萬人迷」碧咸（David Beckham）排第68位。內地男星張哲瀚、肖戰、王鶴棣、王一博及宋威龍等亦打入100強。

「全球百大美女」方面，韓國女團MOMOLAND成員Nancy稱冠，俄羅斯網紅Dasha Taran第二，韓國女團TWICE成員Sana排第三。香港女藝人只有蔚雨芯上榜，排第68位。她對此大感意外，在社交網上載相關新聞寫道：「really？」之後留言：「so scary，thanks！」去年上榜的COLLAR成員許軼，以及譚旻萱、曾淑雅則沒上榜。

內地網民質疑賽果

姜濤成為「亞洲男藝人第一」，引起內地網民激烈討論，微博有大量留言討論今次全球百大型男及美女排行榜的排名，有人質疑賽果，不少談論姜濤「他就是香港頂流」，「# 姜濤全球最帥面孔第三」一度登上微博熱搜榜。有網民留言「全球最帥誰評的」、「全世界審美降級」。

盧瀚霆：自己真係好渺小

另外，MIRROR到澳洲拍攝的綜藝節目《MIRROR Time》前晚播第3集，除陳卓賢（Ian）外，其他11子聯同工作人員乘坐熱氣球欣賞美景和日出，感受大自然的力量。成員各有感受，當中Anson Lo感觸落淚。他事後表示在節目中哭了兩次，其中一次是坐熱氣球，「我記得當時升到好高，快要降落前，我哋睇到下面景象，點解我喊呢？因我突然覺得呢個世界好大，自己真係好渺小……我諗起喺香港工作好忙，好多嘢做，人生好似好繁忙，但原來所有煩惱都唔係好重要，望落去嗰一吓，唔使care好多嘢，其實呢個世界好簡單」。

相關字詞﹕蔚雨芯 江𤒹生（AK） 呂爵安（Edan） 盧瀚霆（Anson Lo） 姜濤 美國網站「TC Candler」

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