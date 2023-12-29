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娛樂

爭最具潛質新人 莊子璇自認陪跑 游嘉欣信心爆棚揀定戰衣

【明報專訊】無綫《萬千星輝頒獎典禮2023》「最具潛質新人」候選人古佩玲、游嘉欣、莊子璇、陳懿德（德德）、施焯日、吳兆麟及馮子亮昨日會傳媒。應屆港姐冠軍莊子璇自覺太新，沒代表作和角色，自認陪跑居多，「我會投德德一票，因她明年就不合資格角逐此獎」。

莊：不會眼紅其他港姐

談到工作量少，同屆港姐郭珮文已參演劇集《法證先鋒6倖存者的救贖》。莊子璇稱因要兼顧學業，還有半年畢業，到時會全身投入演藝工作，「我不會眼紅其他港姐多工作，每個人都需要工作，否則難養活自己」。她透露稍後主持新節目，但擔心不能勝任，因口齒不算伶俐。

古佩玲：叫陳浚霆投我一票

游嘉欣與古佩玲對今年發展感滿意，覺得入行後改變很大，由內向變得外向，開朗很多，游嘉欣說：「今年有很多嘗試，除拍攝劇集，又跟兩名前輩李家鼎、肥媽合作主持飲食節目，是很好的體驗，開啟未發掘領域。」她對「最具潛質新人」有信心，已準備戰衣出席頒獎禮，「走公主系列，不性感」。古佩玲表示未開始拉票。會否叫緋聞男友陳浚霆投她一票？她笑說：「今（前）晚會傳短訊叫他投我一票，佢試吓唔投！」會否叫陳浚霆家人投票給她？古佩玲沒有回答。

記者：柯美

相關字詞﹕萬千星輝頒獎典禮2023 最具潛質新人 莊子璇 游嘉欣 古佩玲

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