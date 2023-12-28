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娛樂

胞姊發聲明揭死因 周海媚突發心臟病猝逝 母繼承遺產

【明報專訊】周海媚12月11日在北京病逝，終年57歲，日前家人已為她舉行告別禮。據內地傳媒報道，周海媚胞姊周鳳昨日發聲明，透露周海媚死因是突發心臟病猝死，遺產按照法律全部由母親繼承。周鳳在聲明中提到6點，首先表示周海媚全部財產及房產會按照法律全部由母親繼承。至於周海媚的死因：「根據監控錄像和法醫部門鑑定，綜合判定周海媚是突發心臟病猝死，很平靜，很安詳，沒有痛苦。希望大家不要再討論猜測死因，請大家多給點尊重。」

不會設立慈善基金會

周鳳聲明強調家人不會設立周海媚慈善基金會，也不會授權任何機構和個人，希望廣大網友、影迷、朋友不要上當受騙。關於周海媚曾經長期支持的公益項目，母親依舊會用周海媚名義繼續。母親會把周海媚的骨灰帶回香港，現正找合適墓地，後續不再透露任何墓地相關事宜。

毛孩由周海媚好友領養

周海媚生前養了很多貓狗，由於帶回香港在海關檢疫等流程需時10個月，怕貓狗受不了，而周母年紀大，姐弟家裏也沒有那麼大，沒有條件養這些動物，已在北京給動物找了領養人，是周海媚的好朋友，非常愛惜小動物。

家屬會跟領養人商量是否可透露是他幫忙領養，但要等一段時間。聲明最後希望把周海媚在銀幕上的美好留給大家，「大家在心裏記着她，不要再來家門口騷擾，還在家裏的狗狗因一些人對周海媚故居的拍攝直播騷擾行為，已出現日夜不停嚎叫的焦慮徵狀。希望大家尊重一下周海媚，也尊重一下周海媚的家人」。

娛樂組

相關字詞﹕胞姊周鳳 周海媚

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