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娛樂

向「無影」鄭欣宜下戰書 許廷鏗爆喊被鄧小巧嘲「大喊十」

許廷鏗尾場騷感觸落淚 計劃開Part 2 向好友鄭欣宜下戰書

【明報專訊】許廷鏗一連3場假西九竹翠公園舉行的《SANTA JAMBOREE音楽生活祭リ》演唱會前晚圓滿結束，尾場他與鄧小巧合唱《微時》感觸落淚，被取笑是「大喊十」。許廷鏗為開騷減肥20磅，承認不捨演唱會這麼快結束，計劃籌備Part 2。對於好友鄭欣宜未有捧場和擔任嘉賓，他稱不會感遺憾，笑言要向對方下戰書，希望明年舉行室內演唱會，挑戰跟鄭欣宜一齊又跳又唱。

記者：柯美

攝影：劉永銳

許廷鏗邀得COLLAR成員邱彥筒（Marf）和李芯駖擔任尾場演唱嘉賓，甫開場，二人和許廷鏗合唱《青春頌》。自嘲老人家的許廷鏗表示這晚有小挑戰，跟後生女Marf與芯駖一齊跳唱COLLAR的《OFF/ON》。唱畢，他笑說：「原來現在的歌那麼難唱。」他讚Marf與芯駖參加ViuTV選透節目《全民造星IV》時心靈已很成熟，他雖然是導師，但Marf會反過來關心他；芯駖有一種穩定軍心感覺，所以現在可獨當一面。

芯駖說：「今（前）晚好似爸爸帶個女去畢業禮。」Marf稱許廷鏗愈來愈後生，愈來愈瘦，不可以做爸爸。許廷鏗笑說：「你話我返老還童呀，做乜話我不可以做爸爸。」

偕WinWin勁歌熱舞

許廷鏗在演唱會大騷舞技，一口氣跳唱出多首快歌，接着另一《造星IV》學員楊安妮（WinWin）現身和他合唱《假面具》，唱畢，WinWin感激許廷鏗當初由復活區把她救回來。許廷鏗表示尾場感受很複雜，低估了做戶外騷，原來不容易，感謝大家支持成就這個舞台。

爆閨密對話

安歌時，許廷鏗與鄧小巧合唱《微時》，他一度感觸落淚，被鄧小巧取笑是「大喊十」。他透露以前不是這樣，「可能人愈大，發覺真係唔係咁容易……不介意講我點解這樣，我和小巧經常去Joyce（鄭欣宜）屋企，最近我們去Joyce屋企，她們話有無限budget做騷，做幾多場都得，我說沒她們那麼喜歡表演，但原來到最後一場，真的會不捨得」。

盼可保持身形

許廷鏗騷後受訪，談到不捨舞台爆喊，會否開Part 2？他承認有計劃，稱開戶外騷是第二個層次，之前很擔心，綵排時差點着涼，慶幸天公作美。瘦了不少的許廷鏗承認為今次演唱會刻意減肥20磅，「公司去年搞室內演唱會，我恃住老闆心態，開會時不停吃東西，今年以歌手身分行先，要對得住舞台和觀眾，希望之後可以保持到」。他跳唱10多分鐘，直認一向抗拒跳舞，今次演唱會想挑戰自己，跳完重新愛上跳舞。

問完騷後會否與Joyce慶祝聖誕？他表示不能，還有很多東西要處理，二人有通訊，Joyce有送花籃賀他開騷。對於Joyce未能擔任演唱會嘉賓會否感遺憾？他說：「不會，不是只有這一次，下次找她做室內騷，期待她快些重現舞台。」他笑言要向欣宜下戰書，「她同Anson Lo（盧瀚霆）玩得多，都可以同我玩吓，希望可以同佢一齊跳唱，希望明年成事」。

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相關字詞﹕李芯駖 COLLAR成員邱彥筒（Marf） 鄧小巧 許廷鏗

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