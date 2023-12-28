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娛樂

【開箱】《腐敗者與他們的產地》 「市長」游走黑白道地下秩序

【明報專訊】Netflix、Disney+、Apple TV+等串流平台香港觀衆可循正常途徑訂閱，Paramount+卻至今未落戶香港，隨着報道指華納兄弟探索與派拉蒙全球商討合併，若成事香港觀衆或可透過HBO Go收看Paramount+。NowE早前亦引入Paramount+劇集，「鷹眼」謝洛美溫納（Jeremy Renner）主演美劇《腐敗者與他們的產地》（Mayor of Kingstown）首季已在Now Studio上架。

平衡各方勢力

《腐敗者與他們的產地》英文原名直譯為「京士頓市長」，講述美國虛構的京士頓市，以監獄為重要產業，但謝洛美溫納扮演的Mike McLusky並非真正市長，而是游走黑白道的調解員，在黑幫、囚犯、獄警與警察之間，平衡各方勢力，面對制度上的種族歧視、腐敗和不公，企圖為這市鎮帶來秩序與公義。京士頓有7座監獄，2萬囚犯，近4萬相關勞動人口。劇集起初「市長」並非Mike，只因兄長Mitch猝逝才走馬上任。判囚終身的俄羅斯罪犯Milo，促太太Vera把藏有巨款的地圖給Mitch，後者派Mike及任職警察的么弟Kyle按圖搜索巨款。在市長辦公室邂逅Vera的流氓，貪圖其美色，尾隨回家，發現地圖及信件，遂潛入市長辦公室，持槍逼Mitch取出款項，最後從後開槍擊斃他。

Mike得悉兄長被殺後，要求警員讓他加入追捕疑犯。警察早已鎖定目標，執行任務的一幕也說明這市鎮怎樣運作，幾名警員荷槍實彈對牢疑犯，吩咐他拿起槍對準警員，此時領導行動的警員一槍把他轟斃，京士頓的運作就是灰色地帶的另類秩序，合法私了。另一幕則體現Mike比兄長更狠辣；Milo手下向Mike追回款項，後者明言錢在警察那裏，對方仍喋喋不休，最終被Mike狠揍一頓；另外，新獄警Sam犯錯遭囚犯威脅，結果先打低對方，再自殘裝作自衛傷人，最後囚犯被其他獄警痛毆，這跟警察射殺疑犯一樣，都是在灰色地帶執行另類秩序。

首集暴力血腥

此劇第一集滿是暴力血腥與裸露場面，但也有溫柔時刻，像死囚家屬向Mike求助，本來他拒認市長，最終還是心軟接下任務，對方也不是要求他劫獄救兄，只是伴隨她與母親見兄長最後一面，其實就是Mike從旁講解行刑過程。死囚因殺人入獄，受害者叔叔稱要看着死囚痛苦離世，可是當目睹行刑過程，由嘔吐、失禁、不斷抽搐、口吐白沫到沒有呼吸脈搏，他事後向Mike說早知如此就不來了。這個受害者家屬告訴觀衆，旁觀他人的痛苦，不會得到報復的快慰。

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