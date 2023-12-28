相識40載 一埋位即有默契 「囂爆」梁朝偉引「幼稚」劉德華入戲

記者：柯美

攝影：鍾偉茵

談到今次合演《金手指》，華仔覺得和偉仔演每一場戲都很享受，其中幾場法庭戲，劇本沒有寫偉仔該如何演繹，但不同階段，會分幾個心態去演，「偉仔很相信我的表演，在他面前，可以演得更放任，這是我想和他再合作的原因」。偉仔亦讚華仔的感情和眼神豐富了很多。二人盼能再合作，但未想到拍什麼題材，笑言希望不用等20年。華仔說：「我們有共識，下次合作要同一陣線，不再敵對。」

偉仔認會講善意大話

偉仔承認今次演大反派程一言過足戲癮，「未試過演那麼囂張和意氣風發的角色，平時怎會這樣，不覺得難拿揑，反而好好玩，可以去得盡一點」。當中他又有搞笑戲分？偉仔笑言：「不知點解導演莊文強喜歡整幾場好似卡通啲嘅戲，我覺得（角色）擺明就係講大話，如果唔係都唔會咁卡通啦。（現實中講大話叻唔叻？）睇吓係乜嘢大話啦，𧨾人咪叻囉，善意大話都會講。」

華仔表示其角色劉啟源有種幼稚的堅持，見到偉仔的演繹幫了他不少，「偉仔嗰種放同囂張，覺得自己的堅持是成立的，社會不應該有這種人」。至於戲中他們一家四口被撞致翻車那場口，華仔稱一點也不危險，武指錢嘉樂做足準備工夫，「危險我都不做」。偉仔笑說：「是危險都不會畀你做。」

華仔不介意造型較老

《金手指》故事藍本來自1980年代一宗上市公司創辦人涉大型貪污和詐騙案，偉仔飾演集團創辦人，他稱今次雖然演原型人物，但對方很神秘，資料不多，很多東西都是憑空想像，拍攝過程中有時也不敢肯定是否這樣。華仔演廉政公署高級調查主任亦是原型人物，為了程一言，不升職咬住對方10幾年不放，因為升職就不可以再跟這單案件。

說到二人戲中由後生演到老，但華仔造型老了，偉仔依然皮光肉滑，偉仔笑說：「莊文強話有錢人不會老，因為食很多補品。」華仔稱原本可以沒老態，但角色每天為這單案絞盡腦汁，誓要捉到偉仔，搞了10幾年，所以刻意滄老一點。

無興趣炒股投資

偉仔戲中演炒股高手，現實生活，他對股票只略懂皮毛，拍完戲更加沒興趣玩，「更驚，咁複雜」。華仔亦冇炒股，「未買過一隻股票，當年興科技股我都無買，因為不識。投資全是自用，屋都買得少」。說他曾投資拍電影，華仔說：「唉！一講就到（我）最痛。」至於偉仔在開拍前主動相約有對手戲的白只出來見面傾談，「我都做過新人，大家不熟，在現場會好緊張，所以約了對方和蔡卓妍食飯傾偈，等他們輕鬆一點，在現場沒那麼緊張」。

偉仔之前接受電台訪問，表示現在拍戲有包袱，不同拍劇集《新紮師兄》時怎樣演都得。問他是否現在這級數多了考量，不能隨心所欲？偉仔說：「接的時候不會，拍時開始有壓力，特別初時不確定，會戰戰兢兢，但一路拍，建立了信心就不會，好好多。」華仔反而覺得現在少了包袱，「市場對我多了信心，所以多了選擇，以前除了偶像包袱，還想很多，不能得心應手」。

場地提供：嘉麟樓（香港半島酒店）

梁朝偉/化妝：Candy Law

劉德華/服裝： Dior

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