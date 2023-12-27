【開箱】《外來者》粵語對白種族議題 大馬片首衆籌 YouTube免費看

成本不足百萬港元

《外來者》講述未來的馬來西亞經過投票，政府頒布種族隔離政策，把不同人種強制分開居住，若在生活區域遇異族必須舉報，否則將被判監25年。華裔黃金誠與太太惠珊，以及念中五的長女欣欣和小五生么子波比，被編配華裔聚居的區域，下榻馬來屋。武裝民兵負責護衛及分派物資工作，不時會上門檢查。波比患有哮喘需要藥物，民兵頭目良聲稱誠入紙申請後會有安排。然而第一晚入住便發現馬來小女孩窩藏閣樓，誠決定舉報，但珊阻止。翌日一名女兵來訪，並帶同哮喘藥，她原來是欣欣朋友美芳的家姐美雲，美芳在「927事件」遭殺害；美雲離開前提醒黃家，民兵貪得無厭，根本不會給他們哮喘藥，她會逐小偷來送給波比。故事的轉折點是美雲被懷疑偷藥，民兵突擊黃家搜查，幸馬來小女孩Panda機靈，民兵一無所獲，更殺害前來幫助黃家的政府人員Vincent。誠認為隔離屋難再久留，決定帶家人逃到另一區投靠親戚。到底是否帶Panda同行，成為誠與珊的糾結。

編劇林文祥憑《外來者》贏得Kuman電影2019年的劇本比賽，導演吳乾堅受訪時表示，鑑於此片題材將難以通過大馬電檢局審核，他不想改動劇本，也希望讓更多人看到這部電影，所以決定透過衆籌方式集資，並安排電影在YouTube免費放映。團隊去年8月開始網上眾籌，10月初宣布數字超過預期，最終籌得逾33萬馬幣，其實成本不足百萬港元，遠低於很多申請電影發展基金拍攝的港片。《外來者》本月21日晚在YouTube上架，截至昨晚截稿，5天錄得超過42萬次瀏覽，成績算不錯。片中主角一家四口說廣東話，全片亦八成粵語對白，對香港觀衆而言，除了小量馬來語，幾乎不用看字幕；正如導演說希望電影讓更多人看到，所以在YouTube安排了英、中（簡體）、馬來、印尼及泰米爾等5種字幕。

觀衆如果較了解大馬華人處境，或許對《外來者》有較深刻感受；雖然片中所說的「927事件」到底是什麽，好像沒怎樣詳述，只知道美芳因此遭殺害，美雲稱妹妹很無辜，然後當她發現Panda時顯得十分激動，幾乎開槍射殺她，若不是欣欣勸阻，已造成悲劇。另外，誠為Auntie Khoo開車走私家具，後者的兒子娶了馬來女孩，因此母子決裂；民兵頭目良甫見誠即問他：「你不會是漢奸吧？」都在說種族衝突與仇恨，植根在很多人心底。

隱喻淺白 動作戲欠緊湊

片中人性的最大道德力量來自珊，一開始已看到她跟丈夫誠的意見相左，根本不同意他投票贊成種族隔離。到發現Panda，誠再次展露現實一面，因害怕監禁25年，即使深夜也要外出舉報Panda，珊竭力阻止，「如果你真係去，我以後唔會再同你講嘢」；而且願意承擔，「有咩事，我一個人孭」。珊指Panda還年幼，被舉報或被留在屋內最終死路一條；誠反駁若珊入獄，子女怎麽辦？但珊最發聾振聵的一句也是有關子女，「我寧願坐監，都唔希望佢哋大個咗唔識分咩係啱咩係錯」。另外，描述民兵表面上保衛居民，但除了美雲，全部是著了制服的流氓，而且殺人如麻，對少女圖謀不軌。區域專員也不是好人，全都以個人利益為依歸，大力鞭撻軍人與政府。

《外來者》雖有隱喻，但相當淺白，劇本意念不算新鮮，卻也不錯，若能好好發揮，成績應更理想；譬如民兵到黃家搜哮喘藥一幕，可以拍得更緊張，而且也沒交代Panda如何躲過民兵耳目，好像有點求其。槍擊場面、衝過關卡等動作戲，也可以拍得更刺激，雖說資源所限，但怎會是阻礙導演創意與想像的藉口？尾段誠的轉變來得太突然，印度人的戲分也太少，讓結局留有遺憾。