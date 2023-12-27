《Joker小丑2》導演公開新劇照賀佳節

【明報專訊】百變天后Lady Gaga伙拍華堅馮力士（Joaquin Phoenix）主演的《Joker小丑2》（Joker: Folie À Deux）雖然要等到明年10月才公映，但電影拍竣，導演托德菲臘斯（Todd Phillips）不時透過社交平台發布新消息；前日趁聖誕節他在Instagram公開了兩張新劇照，當是送給觀衆的新年禮物，「希望大家有個開心假期及美麗新年」。
另一方面，影視串流平台Netflix昨日公布旗下新片及新劇消息。其中《正義聯盟》薩克薛達（Zack Snyder）身兼監製、導演和編劇的史詩式科幻電影《Rebel Moon—第1部：火之女》，《盜墓迷城》蘇菲亞寶堤拉（Sofia Boutella）主演，本月21日才上架，下集《Rebel Moon—第2部：烙印之人》（Rebel Moon — Part Two: The Scargiver）明年4月19日推出，Netflix亦公開了最新預告片段。另外，《柏捷頓家族：名門韻事3》（Bridgerton）將分兩部分推出，頭4集明年5月16日上架，最後4集則於6月13日播出，並公開了5張新劇照。
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