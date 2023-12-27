《Joker小丑2》導演公開新劇照賀佳節

【明報專訊】百變天后Lady Gaga伙拍華堅馮力士（Joaquin Phoenix）主演的《Joker小丑2》（Joker: Folie À Deux）雖然要等到明年10月才公映，但電影拍竣，導演托德菲臘斯（Todd Phillips）不時透過社交平台發布新消息；前日趁聖誕節他在Instagram公開了兩張新劇照，當是送給觀衆的新年禮物，「希望大家有個開心假期及美麗新年」。