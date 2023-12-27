日本天后Misia《紅白》壓軸演唱

首次出戰《紅白歌唱大賽》的女團「新學校的領袖們」（Atarashi Gakko!）打頭陣亮相。同樣首次以歌手身分參與《紅白》的《Last Man全盲搜查官》男星大泉洋，會是節目上半部「壓軸」登場的歌手。

今屆《紅白》會加插「迪士尼100周年」特別環節，安排多名歌手獻唱迪士尼經典金曲。《獻給國王的無名指》橋本環奈與《爛漫》濱邊美波擔任今年大會司儀，二人將合唱《白雪公主》的《Someday My Prince Will Come》、女團LE SSERAFIM與樂隊Mrs. GREEN APPLE合唱《小魚仙》的《Under the Sea》、Stray Kids與櫻坂46則合唱《阿拉丁》的《Friend Like Me》。

另外，台灣女星徐若瑄領軍的黑色餅乾，會與搞笑組合「口袋餅乾」合唱《Yellow Yellow Happy～Timing》，作為NHK開台70周年特別環節。