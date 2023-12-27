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娛樂

SBS聖誕群星騷 aespa成員險遭狂迷襲擊 NCT成員Ten踏空墮升降台

【明報專訊】韓國SBS電視台一年一度於聖誕節舉行的群星騷《SBS歌謠大戰》，前晚在韓國仁川Inspire Arena舉行。SBS邀請大批人氣韓團輪流演出。其間NCT泰籍成員Ten在舞台上不慎踏空，墮下升降台，事後Ten主動報平安稱沒有大礙，不過粉絲依然氣憤難平，指摘SBS的製作錯漏百出，還爆出有狂迷闖入紅地氈通道及大量假門票出現。

文：蘇珮欣

韓國SBS電視台每年聖誕舉辦的群星騷《SBS歌謠大戰》，今年邀請25組韓團演出，包括男團東方神起、SHINee、NCT、The Boyz、Stray Kids，女團Itzy、aespa、IVE及LE SSERAFIM等，場面星光熠熠，吸引世界各地粉絲專程前往韓國捧場，開場前卻爆出發現大量假飛。

出現假門票 粉絲受騙

韓媒引述某名手持假飛而無法入場的受騙粉絲表示，在二手網購買門票，對方指票是廣告公司贈票，於是購買了4張，加上手續費，合共170萬韓圜（約1萬港元），該粉絲後來才得悉售票者是詐騙集團兼職員工。據報《SBS歌謠大戰》現場發現門票設計與正版迥異的假票。據悉演出約有1萬張門票，經官方渠道出售的門票僅5000張，其餘均是廣告贊助商門票及歌迷會贈票，因此「黃牛」情况猖獗。SBS方面表示已委託警方調查。韓媒昨引述警方消息稱，受害者至少有90人，已拘捕涉嫌出售假飛騙徒，並正在調查中。

《SBS歌謠大戰》演出期間亦發生事故，4人女團aespa現身紅地氈時，一名拿着相機的男狂迷，突然越過人群企圖撲向aespa成員Winter，幸保安人員及時制服該名狂迷，Winter才未有受襲，不過目睹事件的Winter與隊友均被嚇倒。

NCT泰籍成員Ten演出時，從台邊走向台中央，因沒發現台邊升降台已打開，不慎踏空墮下舞台，全場粉絲見狀即時驚叫，Ten「消失」約10多秒後，從舞台旁的樓梯再次踏上舞台繼續演出。SBS方面未有就舞台意外回應，Ten則在完騷後於社交媒體發文報平安，表示沒有大礙，「請不要擔心，如果真的痛，我會馬上告訴大家」。

事實上，《SBS歌謠大戰》事故頻生，當晚也發生輕微的音響及電子屏幕失靈事件；另外，4年前的《SBS歌謠大戰》，女團Red Velvet成員Wendy也曾因升降台失靈而墮下，導致骨折，要休養8個月。

相關字詞﹕SBS歌謠大戰

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