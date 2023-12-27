明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 區議會選舉 福島核污水系列 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

娛樂

【娛樂場】內地劇《梅花紅桃》 諜戰譜撲朔迷離戀曲

【明報專訊】內地劇《梅花紅桃》由曾在無綫播映的《無心法師》韓東君與上位小花關曉彤主演，被形容像西片《史密夫決戰史密妻》。劇集背景設定在1940年上海，關曉彤飾演的左雙桃，代號「紅桃五」，是風情萬種、行動果斷的智慧國民黨軍統特工，身處烽煙中，巾幗不讓鬚眉。韓東君飾演中共地下黨員陳家平，擁有兩幅面孔的他，表面浪蕩不羈，什麼都不在乎，內心則是堅定的革命青年。

假情侶將計就計成夫妻

陳家平和左雙桃曾是未婚夫妻，在特殊的歷史時期分道揚鑣。當命運再次將二人交匯在危險情境中時，一段撲朔迷離的愛情與諜戰故事由此展開。陳家平執行任務時險些暴露身分，遇到執行刺殺任務失敗的左雙桃，急中生智扮演情侶，「翻撻」的他們瞞天過海，其後二人情侶關係遭懷疑，便將計就計結成夫妻。婚後陳家平和左雙桃各自繼續完成任務，同時試探對方真實身分。鬥爭日益殘酷，二人最終發現彼此的身分，夫妻同心共抗外敵，敵人陰謀叢生，正義與卑鄙對戰，叛變與犧牲交織。陳家平與左雙桃經歷考驗，攜手完成艱巨任務，一起踏上新征程。

部分劇情被批不合常理

關曉彤與韓東君劇中表現備受注目，關曉彤表現出非常堅韌和自信，角色的發展雖有些曲折，但網民讚她能演繹角色內心的複雜情感，看到她的角色逐漸從機智女特工變成充滿情感和使命感的人物，令人印象深刻。至於韓東君則被讚捕捉到角色陳家平內外矛盾，呈現內心的痛苦和掙扎。

有觀眾對關曉彤與韓東君的表現給負評，以及狠批部分劇情設定不合常理和荒謬，包括一些突兀的發展和邏輯漏洞。又有覺得有些情節過於平淡，難引觀眾共鳴。《梅花紅桃》口碑兩極，有讚有彈，有觀眾希望看到更多複雜情節和轉折。服裝及化妝也有評價過於時尚，缺乏民國諜戰題材劇應有的沉穩氣質。

關曉彤被角色複雜性格吸引

關曉彤第一次拍諜戰題材劇集，透露吸引她接拍《梅花紅桃》因劇本結構緊湊，看了一集想再看第二集，而且定位是青春諜戰，比較年輕，「左雙桃的多面性格很有挑戰，不同時期對待不同人的不同狀態這些點，很吸引我」。首次演雙面女特工，關曉彤認為最難把握是不斷撤換身分與心態，包括對待陳家平那個真正的左雙桃，還有當着商人前那個普通嬌俏的小女生左雙桃。關曉彤開拍前特意練習講對白，以及走路姿勢，還看了很多諜戰電影。

談到與韓東君合作，她說：「我們是首次合作拍劇，之前在晚會上曾合唱。韓老師拍諜戰戲很有經驗，在現場大家經常一起探討，他是非常敬業、優秀的演員。我們都還挺愛開玩笑，現場氣氛很開心。」《梅花紅桃》已在myTV SUPER上架。

相關字詞﹕關曉彤 韓東君 梅花紅桃

上 / 下一篇新聞