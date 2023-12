泥鯭太太黃心穎的爸爸本月中病逝,事隔近兩星期,她的心情稍為平復,前晚首以「黎太」身分入場支持老公演出,並於社交平台上載短片,以及跟老公泥鯭頭貼頭展露甜蜜笑容合照,寫道:「Christmas well spent,每次都會錄呢一句。Thank you for the wonderful music!」

娛樂組