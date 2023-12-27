自資舞台劇角色不二之選 王菀之稱冇謝君豪梁仲恆寧擱置

記者：唐嘉晞

攝影：劉永銳

《Skylight天色》改編自英國著名劇作家David Hare經典作品《Skylight》。2016年，《Skylight》舞台劇中文版《前度》在港公演，黃子華、陳法拉與劉俊謙主演，莊梅岩翻譯劇本。劇情講述成功生意人出軌跟年輕女教師曾有一段情，其後分開，兩人重遇，加上生意人的兒子，一夜之間兩男一女在屋內發生的故事，展現男女大不同的衝突，以及世代之爭。

問Ivana為何選擇重演《Skylight》？她說：「我要挑戰，看過《前度》有印象，之前有幾個劇本考慮，《Skylight》對白寫得好好，幻想如果我演這角色會點？然後問自己：『肯定你做到？唔知呀，但我想試吓。』就這樣決定了。豪哥（謝君豪）與阿炳（梁仲恆）是我好希望合作的演員，現在幻想成真實。如果他們不答應演出，可能會擱置，沒有第二人選。」

歡迎踩場 各界百花齊放

Ivana近年做投資者搞了幾個舞台劇，由獲邀參演舞台劇而愛上劇場演出，但被動等邀請參演，不如自己搞，因為認識了一班劇場人，信心增加放膽任監製，希望讓資深舞台劇演員相信她是有誠意並非踩場，「我想做演員，對這件事好尊重。沒有分歌手、電影或舞台劇演員身分，是合為一體的立體展示」。

身為舞台劇演員，對「明星」踩入劇場，謝君豪笑說：「我都成日踩人哋場啦！其實電影、電視與舞台劇的門是打開的，演員有機會做不同演出也應該做，每個媒介有不同玩法，不要只偏重一樣，多嘗試才完整，可以滿足戲癮。」梁仲恆贊同有更多人加入劇場是好事，不認為會被搶焦點，「劇場沒有焦點的存在，大家也希望更多人睇舞台劇，唯一方法是更多製作，投資者有商業考慮，有明星參與會令更多製作產生，會有多些選擇和演出機會，可吸納更多觀眾」。

提早綵排 了解與豐富角色

身兼4職的Ivana籌劃《Skylight天色》過程中會否有衝突？她說：「記得第一次做音樂劇當監製，唔知自己做緊乜，經驗增多，去年做《Proof求證》更有信心去處理監製工作。監製的責任係唔想大家一齊做一件事而有人失望，以及不愉快經歷，希望共創美麗回憶。」

Ivana、謝君豪與梁仲恆早於8月開始排練，12月密集綵排，謝君豪說：「今次我想試長時間排練下醞釀，更深入與豐富角色，這角色對白好多。」Ivana稱要準確知道每句對白的意思有難度，不同語氣的表達意義也會有變化，每次排練都在發掘，過程中要精進對白，由初稿到演出前已是第六版。

梁仲恆提醒觀眾要留意對白，Ivana落足心機翻譯出最好的文字。謝君豪說：「劇場可貴之處，是每場演出也是獨一無二，演員走位一樣，對白一樣，但感覺會有不同。舞台劇不是閂埋門，只有我們3個演員演出，因為要面對觀眾，他們的反應與投入度可以給演員能量，是互動的。」

讓觀眾動腦筋 思考不同價值觀

3人分享《Skylight天色》吸引之處，Ivana說：「這個劇曾獲很多獎項，得獎原因是人物角色立體有層次。現實生活中，人有不同面孔，要在濃縮兩個多小時，透過這些角色表達他們的道理與價值觀，讓觀眾了解。在我而言喜劇有一種吸引力令人開心，我好珍惜演喜劇，就算要醜化自己，令人笑是一種意義。至於今次的舞台劇，是有重量的正劇，要人面對問題，動腦筋思考，觀眾能否從中獲靈感、力量用到生活上作出改變，這是另一種意義。」

梁仲恆表示此劇最大吸引一定是劇本，「當中的話題不是單獨議題，是宇宙性的。我感受《Skylight天色》是講生活模式的對錯或好壞，最終未必有答案。劇中男女主角的價值觀似在博弈，不分勝負，但相信觀眾可跟我一同思考，帶來希望。可能不是眼前能見的改變，只要保持信念，世界會變得更好」。

展現真實情况 預告充滿驚喜

謝君豪稱幾十年前一個有錢人跟窮人，成熟男人跟年輕女人就是《My Fair Lady》般的愛情故事，但現今社會看，這故事是童話，「這部劇表露現實的情况，男女間有溫馨，也殘酷地告訴大家現實就是這樣，時代變遷，儘管兩人相愛，但價值觀的衝突，如何處理？這部劇不是童話，是很現實地告訴大家要面對的問題，希望觀眾以放開懷抱的心情來睇戲，會充滿驚喜」。