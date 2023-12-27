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娛樂

《造星V》盧信宥興奮來港見粉絲 冠軍香胤宅難忘補辦婚禮變喊包

【明報專訊】ViuTV選透節目《全民造星V》學員、來自馬來西亞的盧信宥（Ash）舉行粉絲見面會，香胤宅（Lyman）、龔柯允、何居倬（Adams）、（李嘉俊）Carson與王鋒等現身撐場。前日聖誕節才來港的Ash表示首次在港舉行粉絲見面會，緊張又興奮，見面會原定中秋節舉行，但因申請文件問題，延至現在才舉行，其間於網上與粉絲見面和發布新作品。

偕太太婚禮表演 盼客人賓至如歸

Ash跟《造星V》兄弟重現參加比賽時唱過的幾首歌外，還獨唱了一首韓文歌，「這首歌原本在參賽時唱，但種種原因未能搬上舞台，今（昨）日要彌補這遺憾」。問他收到什麼聖誕禮物？Ash認為能與粉絲一起歡度已是最好的聖誕禮物，他在港逗留4天，明天回大馬出席除夕倒數活動，「很快會再來港，明年初會在港推出一首情歌，已錄好和拍了MV」。

《造星V》冠軍Lyman與同樣從事藝術表演工作的太太結婚3年，因疫情沒有舉行婚禮，早前二人在馬來西亞檳城舉行小型婚禮和擺酒，邀請了在來自美國、澳洲和英國等地的親友和同學出席。他透露婚禮搞了3日，他喊足3日，因為見到朋友、同學和家人放下工作，專程到來出席，「大家長大了，各有各忙和工作，難得聚在一起，很開心，感動而喊。之所以搞3日，因為我和太太準備了很多節目給他們，希望他們賓至如歸」。

Lyman和太太除穿婚紗和禮服，還依足中國傳統著上裙褂和長衫向長輩斟茶，「新年我都會向長輩跪地斟茶，希過將這傳統延續至下一代」。至於他和ViuTV簽約問題，表示仍在斟洽中。

記者：柯美

相關字詞﹕香胤宅（Lyman） 盧信宥（Ash）

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