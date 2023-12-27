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娛樂

歷兩段婚姻育4子 現任醫生老公屢傳出軌

【明報專訊】黎淑賢1995年參加亞洲小姐獲亞軍加入娛樂圈，同屆冠軍楊恭如。她先後經歷兩段婚姻，共有4子。1998年與武打演員盧惠光奉子成婚，育有兩子盧俊諺與盧俊希。2006年離婚，盧惠光獲撫養權，大仔現年24歲、二仔18歲。黎淑賢2007年再婚，嫁美容醫生許智政，同年誕三子許溢，2012年孻仔許量出世。黎淑賢雖然再婚，但對跟前夫所生兩子照顧有加，感情要好，曾想跟盧惠光爭撫養權，兩子亦不時出席她的家庭聚會，與同母異父弟弟相處融洽。

近一年無曬夫妻恩愛相

黎淑賢為撐美容醫生老公，做生招牌公開表示有打Botox等醫美療程，不過其夫許智政曾兩度涉專業失德被停牌。黎淑賢2012年誕下孻仔後，夫妻關係傳出亮紅燈，許智政先後被拍到跟一名女子在街頭親熱，又夜會診所女職員，當時許智政否認出軌。至2015年，黎淑賢在社交平台發文：「老公不是一種身分，而是一種責任。老婆不是一種稱呼，而是一種守護。成為愛人容易，但要做家人，卻需要兩個人不斷付出、妥協和堅持……」她又提到何必雙方痛苦，不如放手，再惹婚變傳聞。近年黎淑賢不時分享跟老公與兒子的家庭照曬幸福，不過她自去年慶祝生日時，曾貼出與許智政合照後，近一年多沒有再上載跟老公合照。

娛樂組

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