歷兩段婚姻育4子 現任醫生老公屢傳出軌

近一年無曬夫妻恩愛相

黎淑賢為撐美容醫生老公，做生招牌公開表示有打Botox等醫美療程，不過其夫許智政曾兩度涉專業失德被停牌。黎淑賢2012年誕下孻仔後，夫妻關係傳出亮紅燈，許智政先後被拍到跟一名女子在街頭親熱，又夜會診所女職員，當時許智政否認出軌。至2015年，黎淑賢在社交平台發文：「老公不是一種身分，而是一種責任。老婆不是一種稱呼，而是一種守護。成為愛人容易，但要做家人，卻需要兩個人不斷付出、妥協和堅持……」她又提到何必雙方痛苦，不如放手，再惹婚變傳聞。近年黎淑賢不時分享跟老公與兒子的家庭照曬幸福，不過她自去年慶祝生日時，曾貼出與許智政合照後，近一年多沒有再上載跟老公合照。

娛樂組