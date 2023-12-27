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娛樂

輕生前上載跟友人開聖誕派對照片 盧惠光前妻黎淑賢寓所燒炭亡

【明報專訊】盧惠光前妻、1995年亞姐亞軍黎淑賢昨日被丈夫許智政發現在北角寓所燒炭輕生，送院搶救返魂乏術，終年46歲。昨午1時許，北角雲景道40號雅景臺，男戶主許智政發現妻子黎淑賢暈倒屋內，報警求助。警方及救護員接報到場，發現黎淑賢倒臥房間內昏迷，旁邊有一盆燒過的炭。她被送往律敦治醫院，經搶救後證實不治。警方於現場沒檢獲遺書，死因有待驗屍後確認，列作自殺案處理。黎淑賢前晚還在社交網貼出在寓所跟朋友開聖誕派對照片，盧惠光對前妻黎淑賢離世相當愕然，透露兩星期前曾與對方通電話，未覺前妻有異樣。黎淑賢友人對她的死訊同感突然與惋惜。

娛樂組

黎淑賢前晚在社交平台上載在寓所跟朋友開聖誕party燒烤照片，她還抱狗拍照，未料成最後身影。有消息稱前晚的聚會，友人凌晨3時許離開，當時黎淑賢沒有異樣。

丈夫收「來生再見」短訊

據知許智政早上收到太太黎淑賢WhatsApp短訊：「來生再見。」他回北角寓所了解，發現她倒臥房間內失去知覺，報警將她送往律敦治醫院後證實不治。許智政在醫院現身，之後由友人陪伴離開。有報道黎淑賢患抑鬱症20年，病情時好時壞，定期到律敦治醫院覆診。

黎淑賢前夫盧惠光昨日回應《明報》稱從兒子口中得知前妻離世，感愕然和惋惜，「兒子在醫院打電話給我，說『媽咪走咗』。我說有什麼要幫手。我和Bonnie（黎淑賢）一直有電話聯絡，大概兩星期前都有通話，內容都是兩子讀書話題，當時她語氣平靜，不覺有異樣」。

黎燕珊感黎淑賢有心事

首屆亞姐冠軍黎燕珊跟黎淑賢平日有聯絡，難以接受好友離世。身在內地拍戲的黎燕珊得知黎淑賢死訊，哽咽說：「點解會咁㗎？我真係接受唔到。我哋近年同一班朋友好低調去做慈善活動，派物資畀基層家庭同小朋友，佢好多時都出錢又出力。亦會去佢屋企燒嘢食傾偈，原本呢個聖誕節前約咗去學校做活動，不過因為太忙，我當日去唔到。我哋一班朋友之前仲鼓勵佢，話佢考到珠寶鑑證最高分好叻女，仲話請佢食飯，可惜一直未約到。」她稱黎淑賢好有善心，又有義氣，更是好媽媽，對內對外照顧家庭盡心盡力。她透露最近感到黎淑賢有心事，原本想找機會和她傾偈，惟現在只留下唏噓和可惜，「我真係唔知可以講乜，接受唔到，我只當佢去外遊，希望佢可以開心啲」。

楊玉梅前兩日互傳短訊

同是亞姐出身的羅霖，對於黎淑賢離世感突然，「剛剛看了新聞，真係太突然啦，朋友剛告訴我，願她得到安息」。楊玉梅說：「好愕然，前兩日才傳短訊祝賀聖誕快樂，她有回覆。之前Bonnie的生日派對我有事去唔到，還相約再聚，估唔到發生咁嘅事。她是好媽媽，好照顧4個仔，好正能量，近年醉心學習烹飪和畫畫，希望佢可以安息。」

《法與情》成遺作 拍檔張立基讚好人

黎淑賢18歲參選亞姐入行，影視作品不多，以電影《古惑仔3之隻手遮天》飾演洪興龍頭蔣天生（任達華飾）女友方婷與《生化壽屍》演黎耀祥妻子「駒嫂」令人留下印象。2007年黎淑賢再婚，嫁美容醫生許智政後淡出幕前，專心照顧家庭，至今年復出拍攝播映中的ViuTV劇《法與情》，跟張立基演夫妻，此劇成她的遺作。

對於拍檔離世，張立基回覆《明報》稱，「知道黎淑賢離世感突然和可惜。」他透露拍《法與情》跟黎淑賢首次合作，她對人好親切又文靜，未埋位時會坐在一邊。拍攝期間黎淑賢忙於籌備她的珠寶店開幕，未察覺對方有心事，之後不時見她分享有關珠寶生意和跟兒子的照片。近年黎淑賢投身珠寶界發展新事業，並進修有關珠寶課程。

防止自殺求助熱線

生命熱線：2382 0000

撒瑪利亞防止自殺會：2389 2222

社會福利署：2343 2255

明愛向晴軒：18288

人生熱線：8100 8012

相關字詞﹕許智政 自殺 盧惠光 黎淑賢

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