美媒選串流平台明年矚目新作 羅拔唐尼分飾多角 妮歌潔曼「港」劇登場

奧斯卡影后楊紫瓊今年先後推出劇集《獵魔士：血源》、《西遊ABC》及電影《威尼斯謀殺案》，十分多產；踏入2024年，她主演的新劇《孫家兄弟》（The Brothers Sun）1月4日亦會在Netflix首播。故事講述美籍華裔男星李松璞扮演的Bruce與母親Eileen（楊紫瓊飾）在美國相依為命，後來哥哥Charles（錢裕揚飾）從台北來到美國，Bruce才知道父兄是台灣黑幫。

《權力遊戲》班底炮製《3體》

1月25日在Netflix上架的《毒門教母》（Griselda），《摩登家庭》蘇菲亞維格拉（Sofia Vergara）主演，以哥倫比亞毒后Griselda Blanco真實事迹為藍本。《降世神通：最後的氣宗》（Avatar: The Last Airbender）將於明年2月22日在Netflix首播，此劇曾拍成動漫及電影，今次真人演出的劇集版自然教粉絲期待。故事講述出身和氣牧族的男孩「安」從寒冰中蘇醒，看見世界飽受戰火蹂躪，結識了蘇卡和凱塔拉兩名朋友後，踏上冒險旅程，繼承屬於神通王的使命。另外，改編自內地作家劉慈欣科幻名著的《3體》（3 Body Problem），宣布開拍以來備受矚目，由《權力遊戲》創作人大衛班諾夫（David Benioff）和韋斯（D. B. Weiss）監製，曾國祥有份執導，明年3月21日在Netflix首播。

Apple TV+方面，集合《貓王》奧斯汀畢拿（Austin Butler）、《伊尼舍林的女妖》巴利基奧漢（Barry Keoghan）主演的《空戰群英》（Masters of the Air），下月26日上架，講述二戰期間美國空軍士兵在第100轟炸大隊拼死一戰的故事，炮製過《雷霆傘兵》和《雷霆戰海》的湯漢斯（Tom Hanks）和史匹堡（Steven Spielberg）監製，台前幕後陣容不弱。2月14日在Apple TV+上架的《時尚戰場》（The New Look）與《空》劇時代背景相近，但題材截然不同，講述二戰後法國時裝設計師Christian Dior準備發布新系列New Look，此時Coco Chanel聲勢卻開始下滑。《秘密入侵》賓曼迪臣（Ben Mendelsohn）扮演Dior，《別問我是誰》茱麗葉庇洛仙（Juliette Binoche）飾演Chanel，《權力遊戲》美絲威廉斯（Maisie Williams）和《猛火爆》尊麥高維治（John Malkovich）亦有份參演。

《史密夫決戰史密妻》劇集版

亞馬遜Prime Video明年將推出不少新劇，包括下月26日上架的《外籍人士》（Expats），《別告訴她》王子逸（Lulu Wang）執導，金像影后妮歌潔曼主演，新冠疫情期間來港取景，上周公開的預告片段中，可看到不少香港街景。改編畢彼特（Brad Pitt）和安祖蓮娜祖莉（Angelina Jolie）主演電影《史密夫決戰史密妻》的新劇《史密斯任務》（Mr. & Mrs. Smith）2月2日在Prime Video首播，故事講述《韓索羅：星球大戰外傳》當奴高化（Donald Glover）和《歐比王肯諾比》瑪雅艾斯堅（Maya Erskine）為了各自的間諜任務，被迫假扮夫妻；據悉《蝙蝠俠》保羅丹奴（Paul Dano）、《真愛如血》阿歷山大沙士格（Alexander Skarsgard）等衆多演員將客串。另外，根據角色扮演電玩遊戲改編的《異塵餘生》（Fallout）將於4月12日在Prime Video首播，講述世界末日後的洛杉磯，人類必須生活在地下避難所，以免於核災毁滅後的輻射、強盜等傷害，女主角Lucy卻好奇外面的世界，準備離開。《黑魔后：沉睡魔咒》艾娜佩妮（Ella Purnell）、《藍色夜合花》佳奧麥拉倫（Kyle MacLachlan）等主演。

《迴聲》《侍者》Disney+上架

Disney+方面，Marvel劇《迴聲》（Echo）將於1月10日上架，曾在《鷹眼》出現的角色瑪雅洛佩茲因聽障自幼受盡委屈，其後被金霸王收養，生活充滿仇恨與血腥；成年後被訓練成殘酷打手的她想改邪歸正，但過去的黑暗史揮之不去，更引來金霸王的犯罪帝國追捕。另外，真田廣之、澤井杏奈主演的《幕府將軍》，落實明年2月27日在Disney+上架。至於《魷魚遊戲》李政宰有份參演的《星戰》外傳《侍者》（The Acolyte），亦會於明年登場，但確實日期未定。

《同情者》朴贊郁監製

未落實上架日期的還有將於HBO播出的《同情者》（The Sympathizer），根據美籍越南裔作家阮越清的普立兹得獎同名小說改編，講述一名法越混血間諜在美國和越南兩地之間發生的連串驚險故事，澳洲籍越南裔演員侯宣德伙很少拍劇的羅拔唐尼（Robert Downey Jr.）主演，《分手的決心》韓國導演朴贊郁擔任監製；據報羅拔唐尼劇中一人分飾國會議員、美國特工及荷李活電影導演等多個角色，《獨行殺姬》吳珊卓（Sandra Oh）亦參演一角。《蝙蝠俠》外傳劇《企鵝人》（The Penguin）亦將於2024年在HBO上架，哥連費路（Colin Farell）繼電影版後再次扮演奸角企鵝人。