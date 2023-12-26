【娛樂場】《超時空氣候任務》 科幻劇推動環保

溫室效應嚴重 人類住地底

《超時空氣候任務》故事講述未來世界溫室效應嚴重，某些地區變成極端乾旱，同時另一些地區又暴雨連場。極端天氣令地球環境惡劣，烈日被沙塵籠罩，看不見青天，人類依靠先進科技住進地底，過着不見天日的生活。隨着時光機的誕生，從事環境研究工作的Emma（林千渟飾）被選為時空旅行者，回到21世紀與天文台科學主任Andrew（周漢寧飾）合力研究和推動保護地球的工作，期望人類齊心選取低碳生活，不再過度倚賴化石能源，減低溫室效應，免受極端氣候帶來的苦果。

真實片段配合電腦特效

《超時空氣候任務》以穿梭時空的科幻故事做引子，配合真實片段，帶出氣候變化對人類的影響，同時亦會介紹香港天文台各種國際事務，展示如何利用科學保障公眾安全。劇中林千渟既要穿上未來的保護衣，也不時對着手表講話，配合電腦特技效果呈現故事，需運用豐富的幻想力才能完成演出。

周漢寧林千渟表現獲讚

監製夏桂昌大讚周漢寧與林千渟的表現，指故事橫跨男主角少年到投身職場的階段，周漢寧的演技絕對令人滿意。林千渟演未來人需要擁有獨特又純真的氣質，她非常符合角色的設定。劇集同時展示天文台設施，讓觀眾探秘，例如位於機場禁區的機場氣象所、地震監測站等。周漢寧首次到機場氣象所，所處位置非常高，令他難忘。林千渟擔任環保節目主持有經驗，但今次是戲劇表達，有新鮮感，稱故事以科幻形式拍攝環保題材很有趣，讓天文知識更為生動。

《超時空氣候任務》

港台電視31 12月30日起（逢周六） 晚上8時30分播映