明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 區議會選舉 福島核污水系列 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

娛樂

【娛樂場】《超時空氣候任務》 科幻劇推動環保

【明報專訊】香港天文台140周年，跟港台電視聯合製作劇集《超時空氣候任務》，由林千渟、周漢寧主演，透過戲劇讓觀眾了解氣候變化對人類生活的影響和重要，珍惜地球資源。林千渟曾主持港台環保節目，故拍攝《超時空氣候任務》時，對有關內容與宗旨也有基本認識，她也是環保支持者，呼籲響應低碳生活；周漢寧是新生代演員，近年有留意港產片的觀眾對他不陌生，演出過多部不同類型的電影，包括《燈火闌珊》、《全個世界都有電話》、《填詞L》、《白日之下》、《年少日記》及《爆裂點》等，他的演出令人留印象，今次在《超》劇飾演滿有抱負的天文台科學主任，希望運用科學知識幫助市民應對氣候變化。

溫室效應嚴重 人類住地底

《超時空氣候任務》故事講述未來世界溫室效應嚴重，某些地區變成極端乾旱，同時另一些地區又暴雨連場。極端天氣令地球環境惡劣，烈日被沙塵籠罩，看不見青天，人類依靠先進科技住進地底，過着不見天日的生活。隨着時光機的誕生，從事環境研究工作的Emma（林千渟飾）被選為時空旅行者，回到21世紀與天文台科學主任Andrew（周漢寧飾）合力研究和推動保護地球的工作，期望人類齊心選取低碳生活，不再過度倚賴化石能源，減低溫室效應，免受極端氣候帶來的苦果。

真實片段配合電腦特效

《超時空氣候任務》以穿梭時空的科幻故事做引子，配合真實片段，帶出氣候變化對人類的影響，同時亦會介紹香港天文台各種國際事務，展示如何利用科學保障公眾安全。劇中林千渟既要穿上未來的保護衣，也不時對着手表講話，配合電腦特技效果呈現故事，需運用豐富的幻想力才能完成演出。

周漢寧林千渟表現獲讚

監製夏桂昌大讚周漢寧與林千渟的表現，指故事橫跨男主角少年到投身職場的階段，周漢寧的演技絕對令人滿意。林千渟演未來人需要擁有獨特又純真的氣質，她非常符合角色的設定。劇集同時展示天文台設施，讓觀眾探秘，例如位於機場禁區的機場氣象所、地震監測站等。周漢寧首次到機場氣象所，所處位置非常高，令他難忘。林千渟擔任環保節目主持有經驗，但今次是戲劇表達，有新鮮感，稱故事以科幻形式拍攝環保題材很有趣，讓天文知識更為生動。

《超時空氣候任務》

港台電視31 12月30日起（逢周六） 晚上8時30分播映

相關字詞﹕香港天文台 周漢寧 林千渟 超時空氣候任務

上 / 下一篇新聞