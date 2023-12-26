RubberBand九展騷開鑼 泥鯭預告黃心穎會捧場

期盼戰爭停火

6號表示人大了，面對事物變得麻木，但都不能獨善其身，近排見盡的畫面感到吃不消，「在遠方的人未必那麼幸運，希望能將歌曲傳送到巴勒斯坦和烏克蘭」。當唱《瞬間看地球》及《海地》，大熒幕播出戰爭畫面，最後打出字句，期盼戰爭停火，讓百姓回到家園。談到世界各地疫情後開關，6號表示今年做巡演，好開心重遇很多朋友，也得到很多新睇法，就是儘管面對着不圓滿，只要秉持信念，學習成長，終有一日會成功，他說：「新一年快到，舊的事抹了它，低潮已過去，我們一起向前望，everything will be ok。」

RB完騷後受訪，6號稱見到樂迷反應熱烈很滿足，「之前都要戴口罩，今次是第一次除口罩演出，有點感觸，很開心見到大家都健健康康」。阿偉指大時大節在工作中度過，多謝各成員的家人支持。阿正說：「我3歲女兒戴住耳塞來睇騷，也有入後台探班，之前做巡唱，太太和女兒都陪住我，辛苦他們。」泥鯭太太黃心穎未露面，他表示太太會來捧場，但拒透露哪一場。問到黃心穎父親離世，影響了婚後度蜜月？他承認因家事暫時擱置計劃，太太都需要時間處理心情。

記者：鍾一虹

攝影：鍾偉茵

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