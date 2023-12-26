未準備好響音樂 XiX淡定識執生 黃奕斌預告出首支跳唱歌

周吉佩帶埋老婆仔女開工

周吉佩表示平安夜和聖誕節都帶同太太、子女一起開工，因工作太忙，所以把握時間享受家庭樂，平安夜當晚跟100名粉絲燒烤，小朋友都有出席，「氣氛好熱鬧，我企上膠櫈唱了10首歌。小朋友和我的粉絲很熟，似一家人，粉絲會幫我照顧他們」。

Hugo表示活動結束後會跟粉絲聚會慶祝聖誕節，「今次是第一次粉絲聚會，加上聖誕節這個特別日子，所以特別開心」。他希望明年初推出首支單曲，「已差不多完成，是一首跳唱歌，會跳得很勁」。

記者：柯美