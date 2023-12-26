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娛樂

未準備好響音樂 XiX淡定識執生 黃奕斌預告出首支跳唱歌

【明報專訊】黃奕斌（Hugo）、周吉佩及女子組合XiX昨日到會展擔任表演嘉賓，獲大批粉絲撐場。XiX勁歌熱舞，表演開始時發生小插曲，她們還未準備好音樂已響起，但並沒亂了陣腳，重新投入表演，其間鄧曉殷（Kiele）跳到鞋上裝飾飛脫亦照跳。事後Kiele表示經理人郭偉亮教她們投入表演，跳舞要起勁，fing埋頭才有Rock的感覺，所以無論發生什麼事都要繼續，不可以停。她們透露演出前跟經理人及幕後團隊交換聖誕禮物，Kiele還收到繆昀希（Charlotte）送的巨型燒賣咕𠱸，感覺很溫暖。莊殷玥（Vici）表示收過的聖誕禮物中，以爸爸送的卡通圖案廁所板最難忘，「朋友整蠱才送廁所板，沒想過爸爸會送」。

周吉佩帶埋老婆仔女開工

周吉佩表示平安夜和聖誕節都帶同太太、子女一起開工，因工作太忙，所以把握時間享受家庭樂，平安夜當晚跟100名粉絲燒烤，小朋友都有出席，「氣氛好熱鬧，我企上膠櫈唱了10首歌。小朋友和我的粉絲很熟，似一家人，粉絲會幫我照顧他們」。

Hugo表示活動結束後會跟粉絲聚會慶祝聖誕節，「今次是第一次粉絲聚會，加上聖誕節這個特別日子，所以特別開心」。他希望明年初推出首支單曲，「已差不多完成，是一首跳唱歌，會跳得很勁」。

記者：柯美

相關字詞﹕黃奕斌（Hugo） 周吉佩

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