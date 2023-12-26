Jasmine首度在港獻聲 甄子丹四代同堂 變粉絲舉牌撐愛女

記者：鍾一虹

攝影：鍾偉茵

Jasmine首次在港表演大曬靚聲，表現淡定。她騷後接受訪問，表示心情既緊張又興奮，「親友一齊來現場睇我表演，是個很特別和開心的活動，我好享受」。

自評表現85分

Jasmine自評表現85分，「我對自己有信心，因為騷前已花了一個月時間練習，覺得今日唱得OK，但有少少緊張，聽到自己的歌聲有點震，相信要多表演汲取經驗，才會變得更好」。

父母鼓勵助放鬆心情

Jasmine笑指家人最近各有各忙，沒陪伴練歌，都是靠自己練習，但父母擔心她緊張，有講鼓勵說話助放鬆心情，「今日那麼多親友到來支持，媽咪又出主意為我打造應援牌，都幫到我放鬆心情。（父母是否為你取消聖誕旅程？）是的，弟弟都沒有投訴，因為爹哋、媽咪和弟弟都成為我的超級粉絲，今日用這方式一齊過聖誕，真是一個很特別的經歷」。她透露騷後拉隊回家食飯歡度佳節。

Jasmine的弟弟甄濟嘉（James）是鋼琴好手，爸爸也熱愛唱歌、彈鋼琴，可有想過組隊玩音樂？

想組family band

Jasmine說：「想呀，可以組family band，我們有傾過，覺得可以玩吓，不過弟弟較怕醜，我會嘗試訓練他，以前我都好怕醜，現在變得活躍，到時媽咪可以加入擔當舞蹈員。」她又稱阿姨汪圓圓一家因早已安排旅程，故未能捧場，但為表誠意，出發外地前已欣賞過她綵排演出，以示支持。問到今年會否參加樂壇頒獎禮？Jasmine稱會留待明年。

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