【明報專訊】沈殿霞(肥姐)離世15年,昨日聖誕節,鄭欣宜在社交平台發文,分享小時候媽媽在舞台上拖住她的照片,肥姐跟欣宜穿著母女裝。欣宜有感而發寫道:「聖誕節係一個與家人同你愛嘅人度過嘅節日,可能因為咁,所以呢排成日夢見你。我哋要好好珍惜同親人一齊度過嘅每一個機會。Wishing you all, a very happy Christmas from my family to you.」