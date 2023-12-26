明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 區議會選舉 福島核污水系列 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

娛樂

MIRROR澳洲團綜 呂爵安享受周街行 盧瀚霆猜輸踩牛屎 姜濤難忘坐熱氣球

MIRROR澳洲拍團綜 重拾久違自由感覺 姜濤感受最深

【明報專訊】MIRROR成軍5年，首次全員飛到澳洲拍攝團綜《MIRROR Time》，雖然10日拍攝旅程無覺好瞓，但各有各忙的12子難得聚首，齊齊食到飽玩到盡，最重要是做到在港不能做的事，就是齊齊大搖大擺在街上大聲說笑，重拾久違了的感覺，放鬆與大自然擁抱，他們均表示此行感受很深。

記者：林祖傑

攝影：劉永銳

MIRROR 12子在節目挑戰不同遊戲，有獎有罰，亦會分享成團5年間的心路歷程。隊長楊樂文（Lokman）透露遊戲並不激烈，但成員玩到相當激烈，有人溫柔、有人激動演繹，但沒機會犧牲色相，因當時澳洲天氣較冷，沒玩水上活動，「各人可選擇早起化妝或不化妝，因有很多活動，故不少成員都選擇輕妝上陣」。呂爵安（Edan）與邱士縉（Stanley）笑稱同行髮型師無嘢做。

他們異口同聲指10日旅程已夠喉，每日由朝拍到晚無覺好瞓，副隊長江生（AK）說：「因大部分時間工作，無時間去玩，唔係好體驗到澳洲。情深對話呢啲老套嘢，節目組當然有搞，都有人好老套喊，所以大家要拭目以待，因知道觀眾鍾意睇呢啲，係照顧觀眾而準備嘅環節。」

畏高陳卓賢坐車追熱氣球

除畏高的陳卓賢（Ian），其餘成員獲安排坐熱氣球，升到半空睇日出，眾人均表示難忘。Ian表示有點遺憾，見隊友在半空很開心，他坐車追着熱氣球，靜靜哋都OK。Edan稱沒想過風景和感覺那麼震撼，「見到個山咁大，個太陽咁光，都有啲感慨」。盧瀚霆（Anson Lo）親解在熱氣球落淚原因，「在熱氣球望向下面，覺得好感動，在港有什麼煩的事都不緊要啦！最緊要活在當下，先欣賞當前美景，覺得人類很渺小，我還有很多東西可以睇」。他降落回地面時踩到牛屎，被姜濤大聲取笑：「Anson Lo 踩屎呀！」Anson Lo說：「一落嚟已經踩到，行幾步又見到更大堆牛屎，導演話猜包剪揼，邊個輸就踩落去，我猜輸就一腳踩落去，踩完後大家四處飛奔，驚畀我揩到，最後我將對鞋丟咗。」AK表示見他將名牌波鞋丟去，也戥他肉痛。

Lokman盼下次去北極或非洲

12子表示今次齊人拍團綜，感覺跟以前一樣，眾人分享旅程感受，姜濤說：「熱氣球幾好玩，凌晨3點就要出發，好難忘。」陳瑞輝（Frankie）說：「成班人一齊去玩，又有一些感覺。大家看完就會明白。」AK說：「覺得一齊去夠晒實質，安排啲嘢又密質質。」Lokman稱：「最深刻是我們住得較偏遠，很多時都一起在旅遊巴上。即使只得四五小時瞓，大家都坐在露台傾多陣。」Ian說：「我覺得幾有趣，無論去邊都要坐個半鐘車程，很多時都在旅遊巴上，以往我搭交通工具睡不着，今次每程車都瞓到。」李駿傑（Jeremy）表示最開心去動物園，柳應廷（Jer）讚節目組派錢給贏了遊戲的成員消費。首次去澳洲的邱傲然（Tiger）指行程有刺激的地方，亦有柔情似水的環節。成員均表示下次再拍團綜不想飛，Lokman說：「除非一齊去北極或非洲，體驗要多層次一點。」

姜濤：旅行可以唞吓氣

Edan表示今次最深刻的，是他們在港不可以一班人在街上行，在澳洲就可以，「有種生活的感覺，到外邊可以好自由地行街，也令我們反思，怎樣才叫生活呢？工作和生活是否要攞平衡呢？」王智德（Alton）認同，「Edan講得啱，在外國可以很自由周街行、好大聲講嘢、12個一齊堂食，真係好耐無體驗過」。

AK附和道：「我哋呢幾年在港，出街要耷低頭，又不可以搭公共交通工具，行去邊又好似好閃縮咁。」姜濤說：「係！不嬲都覺得去旅行可以唞吓氣，平時不是工作就很少出街，去餐廳堂食都要有房，其實我不鍾意在房食飯，但在香港就少啲。」

■更多娛樂猛料 ﹕ol.mingpao.com

相關字詞﹕姜濤 江𤒹生（AK） 陳卓賢(Ian) 呂爵安（Edan） 盧瀚霆（Anson Lo） MIRROR Time

上 / 下一篇新聞