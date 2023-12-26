MIRROR澳洲團綜 呂爵安享受周街行 盧瀚霆猜輸踩牛屎 姜濤難忘坐熱氣球

記者：林祖傑

攝影：劉永銳

MIRROR 12子在節目挑戰不同遊戲，有獎有罰，亦會分享成團5年間的心路歷程。隊長楊樂文（Lokman）透露遊戲並不激烈，但成員玩到相當激烈，有人溫柔、有人激動演繹，但沒機會犧牲色相，因當時澳洲天氣較冷，沒玩水上活動，「各人可選擇早起化妝或不化妝，因有很多活動，故不少成員都選擇輕妝上陣」。呂爵安（Edan）與邱士縉（Stanley）笑稱同行髮型師無嘢做。

他們異口同聲指10日旅程已夠喉，每日由朝拍到晚無覺好瞓，副隊長江生（AK）說：「因大部分時間工作，無時間去玩，唔係好體驗到澳洲。情深對話呢啲老套嘢，節目組當然有搞，都有人好老套喊，所以大家要拭目以待，因知道觀眾鍾意睇呢啲，係照顧觀眾而準備嘅環節。」

畏高陳卓賢坐車追熱氣球

除畏高的陳卓賢（Ian），其餘成員獲安排坐熱氣球，升到半空睇日出，眾人均表示難忘。Ian表示有點遺憾，見隊友在半空很開心，他坐車追着熱氣球，靜靜哋都OK。Edan稱沒想過風景和感覺那麼震撼，「見到個山咁大，個太陽咁光，都有啲感慨」。盧瀚霆（Anson Lo）親解在熱氣球落淚原因，「在熱氣球望向下面，覺得好感動，在港有什麼煩的事都不緊要啦！最緊要活在當下，先欣賞當前美景，覺得人類很渺小，我還有很多東西可以睇」。他降落回地面時踩到牛屎，被姜濤大聲取笑：「Anson Lo 踩屎呀！」Anson Lo說：「一落嚟已經踩到，行幾步又見到更大堆牛屎，導演話猜包剪揼，邊個輸就踩落去，我猜輸就一腳踩落去，踩完後大家四處飛奔，驚畀我揩到，最後我將對鞋丟咗。」AK表示見他將名牌波鞋丟去，也戥他肉痛。

Lokman盼下次去北極或非洲

12子表示今次齊人拍團綜，感覺跟以前一樣，眾人分享旅程感受，姜濤說：「熱氣球幾好玩，凌晨3點就要出發，好難忘。」陳瑞輝（Frankie）說：「成班人一齊去玩，又有一些感覺。大家看完就會明白。」AK說：「覺得一齊去夠晒實質，安排啲嘢又密質質。」Lokman稱：「最深刻是我們住得較偏遠，很多時都一起在旅遊巴上。即使只得四五小時瞓，大家都坐在露台傾多陣。」Ian說：「我覺得幾有趣，無論去邊都要坐個半鐘車程，很多時都在旅遊巴上，以往我搭交通工具睡不着，今次每程車都瞓到。」李駿傑（Jeremy）表示最開心去動物園，柳應廷（Jer）讚節目組派錢給贏了遊戲的成員消費。首次去澳洲的邱傲然（Tiger）指行程有刺激的地方，亦有柔情似水的環節。成員均表示下次再拍團綜不想飛，Lokman說：「除非一齊去北極或非洲，體驗要多層次一點。」

姜濤：旅行可以唞吓氣

Edan表示今次最深刻的，是他們在港不可以一班人在街上行，在澳洲就可以，「有種生活的感覺，到外邊可以好自由地行街，也令我們反思，怎樣才叫生活呢？工作和生活是否要攞平衡呢？」王智德（Alton）認同，「Edan講得啱，在外國可以很自由周街行、好大聲講嘢、12個一齊堂食，真係好耐無體驗過」。

AK附和道：「我哋呢幾年在港，出街要耷低頭，又不可以搭公共交通工具，行去邊又好似好閃縮咁。」姜濤說：「係！不嬲都覺得去旅行可以唞吓氣，平時不是工作就很少出街，去餐廳堂食都要有房，其實我不鍾意在房食飯，但在香港就少啲。」

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