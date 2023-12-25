明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 區議會選舉 福島核污水系列 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

娛樂

【開箱】《星願奇緣》 推翻獨裁者 搶救夢想親償願

【明報專訊】迪士尼今年出師不利，《蟻俠與黃蜂女：量子狂熱》、《鬼咁多大屋》和《奪寶奇兵命運輪盤》等大製作均成績欠佳，動畫《星願奇緣》（Wish）上月美國感恩節假期開畫，首周末票房不敵同期上映的《拿破崙》之外，冠軍寶座亦被《飢餓遊戲前傳：鳴鳥與靈蛇之歌》奪去。《星》片不單是迪士尼其中一部最低開畫票房動畫，至今在美國收5676萬美元，全球累計1.28億美元，要收回傳聞中的2億美元成本，仍有一段距離。爛番茄評論網站超過200篇文章《星》片亦只有平均49%，反而觀衆好感度逾八成，作為慶祝迪士尼動畫製作室100周年而製作的《星》片，到底出了什麽問題，還是環境轉變，墨守成規不再奏效。

國王自私 盡攬願望展權力

《星願奇緣》講述來自奇幻王國Rosas的Asha，樂觀開朗、機智聰明。當族群陷入前所未有的危機，Asha向天誠心許願，獲得擁有無限宇宙能量的Star回應，聯同一隻穿睡衣的山羊Valentino，一起展開一場「願望成真」大歷險。

美國感恩節假期向來是各大電影公司必爭檔期，10年前同樣是迪士尼出品的《魔雪奇緣》感恩節假期上映，單在美國本土已收4億美元，全球進帳接近14億美元，遠超過《星願奇緣》成績。《魔》片Elsa公主的髮型和服裝，至今仍是很多小女孩趨之若鶩的打扮，更別說唱到街知巷聞的洗腦神曲《Let it Go》了。《星》片沒有公主這角色要突破自身限制，也沒有為家姐不顧險阻的可愛妹妹。《星》片主角是個決心要讓百歲祖父實現美夢的孝順女孩Asha，親自接觸Rosas國王Magnifico後才發現他自私貪婪的一面；後者本來固定舉行實現願望儀式，國民也誠心奉獻自己的願望給對方，期待某天輪到自己願望成真，怎料Magnifico其實想把國民的願望都據為己有，而且認為擁有愈多願望便權力愈大，無論思想和言行根本是個徹頭徹尾的獨裁者。

音樂難及《魔雪奇緣》

Asha誠心許願，結果Star（許願星）從天降，伴隨Asha的山羊Valentino也如願能開口說話，Asha決定借助許願星的力量，自己願望自己實現，首先要拿回屬於祖父和母親的願望。劇情發展下來，Asha的朋友除了Simon，誰都沒出賣她，還同仇敵愾，激發其他國民群起反抗。其實《星願奇緣》是個十分勵志的反抗獨裁者故事，不過過程好像太過理所當然，欠缺高潮起伏。《星》片雖由《魔雪奇緣》系列及《奇幻魔法屋》金像班底精心打造，又有獲格林美獎提名的音樂人創作了7首原創歌曲，但跟片中畫面一樣，不是不好看，歌曲並非不悅耳，但難以留下深刻印象，更別說要重塑《Let it Go》的洗腦威力。許願星的造型有點日本動畫的可愛感，個性卻太過平面，待在Asha身邊，Magnifico的所謂魔法根本毫無威脅力，本應有的戲劇張力自然削減。

《星願奇緣》雖說為慶祝迪士尼動畫製作室100周年而拍攝，但角色造型平凡，會說話的山羊應該是搞笑角色，效果卻不太明顯，票房數字是否已是觀衆最真切的反應？今年夏天迪士尼的《元素大都會》起初票房也不理想，但總算能以5億美元埋單，屬及格有餘的成績，以《星願奇緣》的走勢，似乎能收2億美元落幕已很不錯。

上映日期：12月21日

相關字詞﹕迪士尼 開箱 星願奇緣

上 / 下一篇新聞