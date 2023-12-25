【開箱】《星願奇緣》 推翻獨裁者 搶救夢想親償願

國王自私 盡攬願望展權力

《星願奇緣》講述來自奇幻王國Rosas的Asha，樂觀開朗、機智聰明。當族群陷入前所未有的危機，Asha向天誠心許願，獲得擁有無限宇宙能量的Star回應，聯同一隻穿睡衣的山羊Valentino，一起展開一場「願望成真」大歷險。

美國感恩節假期向來是各大電影公司必爭檔期，10年前同樣是迪士尼出品的《魔雪奇緣》感恩節假期上映，單在美國本土已收4億美元，全球進帳接近14億美元，遠超過《星願奇緣》成績。《魔》片Elsa公主的髮型和服裝，至今仍是很多小女孩趨之若鶩的打扮，更別說唱到街知巷聞的洗腦神曲《Let it Go》了。《星》片沒有公主這角色要突破自身限制，也沒有為家姐不顧險阻的可愛妹妹。《星》片主角是個決心要讓百歲祖父實現美夢的孝順女孩Asha，親自接觸Rosas國王Magnifico後才發現他自私貪婪的一面；後者本來固定舉行實現願望儀式，國民也誠心奉獻自己的願望給對方，期待某天輪到自己願望成真，怎料Magnifico其實想把國民的願望都據為己有，而且認為擁有愈多願望便權力愈大，無論思想和言行根本是個徹頭徹尾的獨裁者。

音樂難及《魔雪奇緣》

Asha誠心許願，結果Star（許願星）從天降，伴隨Asha的山羊Valentino也如願能開口說話，Asha決定借助許願星的力量，自己願望自己實現，首先要拿回屬於祖父和母親的願望。劇情發展下來，Asha的朋友除了Simon，誰都沒出賣她，還同仇敵愾，激發其他國民群起反抗。其實《星願奇緣》是個十分勵志的反抗獨裁者故事，不過過程好像太過理所當然，欠缺高潮起伏。《星》片雖由《魔雪奇緣》系列及《奇幻魔法屋》金像班底精心打造，又有獲格林美獎提名的音樂人創作了7首原創歌曲，但跟片中畫面一樣，不是不好看，歌曲並非不悅耳，但難以留下深刻印象，更別說要重塑《Let it Go》的洗腦威力。許願星的造型有點日本動畫的可愛感，個性卻太過平面，待在Asha身邊，Magnifico的所謂魔法根本毫無威脅力，本應有的戲劇張力自然削減。

《星願奇緣》雖說為慶祝迪士尼動畫製作室100周年而拍攝，但角色造型平凡，會說話的山羊應該是搞笑角色，效果卻不太明顯，票房數字是否已是觀衆最真切的反應？今年夏天迪士尼的《元素大都會》起初票房也不理想，但總算能以5億美元埋單，屬及格有餘的成績，以《星願奇緣》的走勢，似乎能收2億美元落幕已很不錯。

上映日期：12月21日