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娛樂

奧利冧莊「超星」No.1 丁子朗表現獲讚有進步

【明報專訊】無綫偶像選秀節目《亞洲超星團》前晚播出第5集，人氣No.1的奧利帶領「Switch together隊」跟金東彬、歐陽妙芝兒子方玉亨等「Switch on隊」對戰，最後「Switch together隊」勝出。另一對戰組合，丁子朗、李權哲等的「狼堡家族隊」鬥張鎬濂、區珀豪等的「狼人殺隊」。

「狼堡家族隊」雖勝出比賽，惟他們沒有遵守比賽規則，擅自修改曲目加了一段Rap，對另一隊做成不公平，製作組宣布「狼人殺隊」及「狼堡家族隊」勝負結果與現場觀眾投選的星耀值不變，但勝方「狼堡家族隊」的額外加票權將被取消。穿背心騷結實手臂的丁子朗表現被讚有進步。方玉亨演出時加入芭蕾舞，獲超星總製作人Rain（鄭智薰）舉起拇指讚很棒。

Rain公布第一次公演現場觀眾投選的星耀值排名，人氣勁爆的奧利保持強勢，冧莊第一名，其他名次大執位，第二至十位依次序楊亦辰、江信熹、謝鑫、陳梁、李權澤、梁詩煜、陳鑫昊、黃攀和郭殿甲。其中謝鑫由第55位升至第4位、排38位的陳梁升到第5位、梁詩煜由第44位升至第7位等，最誇張是包尾的黃攀從第65位暴升到第9位。香港代表張鎬濂排第28位、余宗遙31位、黃星綽36位、黃奕斌51位、丁子朗和冼靖峰並列55位、第57位文佐匡，區珀豪則排59。

娛樂組

相關字詞﹕亞洲超星團

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