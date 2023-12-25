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娛樂

首登澳門開騷曬廣東話 近藤真彥唱舊愛梅艷芳歌曲冧粉絲

【明報專訊】日本殿堂級歌手、59歲近藤真彥（Matchy）繼2011年與香港樂迷見面後，相隔12年再跟港澳粉絲重聚，前晚首次在澳門舉行《Matchy Get Macao ~ X'mas Special Concert in Macao》演唱會，好友野村義男擔任嘉賓，彈結他伴奏。明年「登六」（60歲）的Matchy特別在西裝內印上「香港」兩字給粉絲驚喜，又以廣東話高呼：「我返嚟喇。」他獻唱舊愛梅艷芳改編的《夕陽之歌》與《夢伴》冧歌迷，聽到粉絲歡呼聲，感動得想哭，並說自己到這年紀還可以唱歌，更可到澳門開騷，感謝粉絲一直不離不棄。

娛樂組

Matchy時隔12年與港澳粉絲相聚，特別送上驚喜，他打開西裝褸曬出「香港」二字，聽到台下觀眾掌聲及歡呼聲時，承認好感動想哭。Matchy正忙於在日本舉行巡迴演唱會賀明年「登六」，今年6月，他來港出席好友連炎輝加入保險界40周年慶祝派對時，重遇很多香港粉絲，最後決定選擇聖誕節前開騷與港澳粉絲見面。

歌迷high爆起身跳舞

一身閃粉紅西裝的Matchy狀態大勇，唱出《Made in Japan》為演唱會揭序幕，很多粉絲隨即企起身跳舞。唱畢，他以廣東話跟大家打招呼：「我返嚟喇，我係近藤真彥， 今（前）晚會由我出道的歌開始唱起。」

超大顯示屏震撼觀眾眼球

場館內配備900平方米、全球最大室內永久LED顯示屏，面積相當於3個標準網球場，為是次Matchy演唱會觀眾提供2800萬像素的觀賞體驗。大屏幕播出Matchy出道以來所有唱片封面，畫面震撼。

12年沒有會港澳歌迷，Matchy與團隊花盡心思，當中獻唱舊愛梅艷芳改編的《夕陽之歌》與《夢伴》，大屏幕同時有相應視覺效果配合，繼有Matchy出道的青澀片段、《夢伴》配航拍香港夜景；唱《Baby Rose》時，播燦爛煙花畫面，掀動全場氣氛，歌迷high爆。

享受3地方不同聖誕

Matchy與觀眾分享入行感受，特別感謝歌迷一直不離不棄，「我17歲入行唱歌，一直遇到好多好作品，每首歌都是我的寶藏，到我這年紀還可以唱歌，更沒想過還可以在澳門開演唱會，好多謝大家支持，多謝香港和澳門粉絲」。完騷後，Matchy要趕回大阪參與聖誕演出，未能與家人多留澳門幾天，他笑言與家人因而過了三重聖誕，「23日在澳門感受港澳粉絲的熱情，24日與家人回東京和大阪，同時享受到3地方的不同聖誕」。

相關字詞﹕近藤真彥（Matchy）

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