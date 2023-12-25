明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 區議會選舉 福島核污水系列 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

娛樂

陳瑞輝貼心形手勢疑公布戀情 張沛樂陳國麟聖誕情侶裝放閃

【明報專訊】MIRROR成員、35歲陳瑞輝（Frankie）去年5月宣布與舞蹈員女友Hei分手，結束13年情。昨日平安夜，單身年半的Frankie疑在社交網宣布新戀情，他上載兩隻手在燈光前做出心心手勢照片，左右手的衫袖不同，左邊的手塗了指甲油，明顯是女仔手。Frankie在照片留言「wish you a merry christmas eve」，附有紅色心心圖案。他未有透露是與舊愛復合，還是結識了新女友。

今年9月，Frankie曾表示要重新審視愛情觀，「現在的愛情觀有點改變，生活模式隨入行而轉變，生活步伐和平時需要都不同，愛情觀也要重新審視，要求互相信任和支持。我理想的畫面是辛勞了一整天，回到家有東西吃，很簡單已覺浪漫」。

沙律刻意遮肚成焦點

另外，32歲張沛樂（沙律）與ERROR成員吳保錡相戀一年，去年初爆出分手消息，今年10月傳她戀上38歲無綫J2ers陳國麟。前日兩人分別在社交網上載甜蜜合照，沙律與陳國麟戴聖誕帽在聖誕佈景影相。沙律寫道：「Merry Christmas，祝全人類每天都開心！充滿愛，玩得開心啲！」網民焦點落在每張相沙律都刻意遮住腹部，包括陳國麟以手攬她的腰，以及用公仔放在腹部位置，惹懷孕揣測。

娛樂組

相關字詞﹕J2ers陳國麟 張沛樂(沙律) MIRROR成員陳瑞輝（Frankie）

上 / 下一篇新聞