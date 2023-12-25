陳瑞輝貼心形手勢疑公布戀情 張沛樂陳國麟聖誕情侶裝放閃

今年9月，Frankie曾表示要重新審視愛情觀，「現在的愛情觀有點改變，生活模式隨入行而轉變，生活步伐和平時需要都不同，愛情觀也要重新審視，要求互相信任和支持。我理想的畫面是辛勞了一整天，回到家有東西吃，很簡單已覺浪漫」。

沙律刻意遮肚成焦點

另外，32歲張沛樂（沙律）與ERROR成員吳保錡相戀一年，去年初爆出分手消息，今年10月傳她戀上38歲無綫J2ers陳國麟。前日兩人分別在社交網上載甜蜜合照，沙律與陳國麟戴聖誕帽在聖誕佈景影相。沙律寫道：「Merry Christmas，祝全人類每天都開心！充滿愛，玩得開心啲！」網民焦點落在每張相沙律都刻意遮住腹部，包括陳國麟以手攬她的腰，以及用公仔放在腹部位置，惹懷孕揣測。

娛樂組